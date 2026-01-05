Türkiye Yüzyılı'na Sakarya imzası

Modern mimarisi ve donanımlı altyapısıyla dikkat çeken Bilim Merkezi, atölyeler, laboratuvarlar ve uygulama alanlarıyla gençlerin araştırma, kodlama, tasarlama ve uygulama süreçlerini aynı çatı altında yürütebileceği bir öğrenme ortamı sunacak.

BİLİMLE, TEKNOLOJİYLE VE YENİLİKLE BULUŞACAKLAR

Başkan Yusuf Alemdar, “Gençlerimizin ufkunu genişletecek, Sakarya’mıza değer katacak Bilim Merkezi’nin temel çalışmalarına devam ediyoruz. Şehrimize kazandıracağımız bu önemli eser, sadece bir yapı değil; çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle, teknolojiyle ve yenilikle buluşacağı bir öğrenme merkezi olacak. 7 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez, Türkiye Yüzyılı vizyonunun Sakarya’daki yansıması olacak. İçerisinde sergi alanları, seminer salonları ve atölyeler bulunacak bu merkezde gençlerimiz hem keyifli vakit geçirecek hem de bilimsel çalışmalarla kendilerini geliştirecek.”

SAKARYA’DA ILK OLMA ÖZELLIĞI TAŞIYOR

Merkez, Sakarya’nın bilim ve teknoloji alanındaki ilk merkezi olma özelliğini taşıyacak. Burada yetişecek nesiller, yarının projelerine imza atacak bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak yetişecek.

Erişilebilir ulaşım projesine Cumhurbaşkanı’ndan ödül

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Ulaşım Destek Sistemi”, ulaşımda erişilebilirlik kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden bizzat teslim aldı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, “Gururluyuz. Engelli kardeşlerimizin toplu taşıma hizmetlerine erişilebilirliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ödüle layık görüldü. Engelli kardeşlerimizin hakkını korumak, toplumla entegre olmasını sağlamak, yaşam standartlarında kolaylıklar sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere bu ödülü takdim eden Cumhurbaşkanımız Sayınn Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı’na sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Önce şehrimiz, sonra Türkiye için, tüm vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve sosyal belediyecilikle buluşması için durmadan, yorulmadan, gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HİÇBİR DESTEK ALMADAN SEYAHATLERİNİ PLANLIYORLAR

Sakarya Ulaşım (SAKUS) uygulamasına entegre şekilde geliştirilen sistem sayesinde, işitme, görme ve bedensel engelli bireyler toplu taşımada hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymadan kendi seyahat planlarını oluşturabiliyor.

Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri oldu

Sakarya, toplu ulaşımda önemli bir atılım gerçekleştirerek Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri unvanını kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen öz kaynaklarla hayata geçirilen 19,5 kilometrelik Metrobüs Hattı, şehir içi ulaşımda hız, konfor ve tasarrufu bir araya getiriyor. Proje, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla yalnızca 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Metrobüs Hattı, ilk etapta Gar Meydanı ile Korucuk arasında hizmet vermeye başladı.

ULAŞIMDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTIK

Başkan Yusuf Alemdar, “Ulaşımda gelişimin, bir şehrin gelişmesi, büyümesi için çok önemli olduğunu biliyoruz ve bu yüzden vatandaşımıza en konforlu ulaşım hizmetini sunmak için gayret ettik. Metrobüs Hattı’nı şehrimize getirmek için kapsamlı bir çalışma ortaya koyduk. Ekibimiz aralıksız çalıştı. Böylesi bir projeyi 6 ayda tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla hayata geçirdik. Metrobüsler, Sakarya için bir milat ve ulaşımda şehrin geleceğine yön verecek projelerin ilk adımıdır. Sakarya ulaşımında yeni bir çağ başlattık ve yakın süreçte çok daha büyük işlerin altına imzamızı atacağımıza inanıyoruz” dedi.

TEK SEFERDE 300 YOLCU TAŞIYABİLİYOR