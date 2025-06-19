Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Diğer
Uludağ'da Ultra Trail heyecanı

Uludağ'da Ultra Trail heyecanı

13:4119/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak.
Koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak.

Bursa'da Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 18-20 Temmuz'da düzenlenecek.

Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğundaki koşu, "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilecek.


Mint Organizasyon tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarışta Adım Adım, sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak.


Ultra Trail, 100 kilometre, 66 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre, 6 kilometre ve bu yıl yeni eklenen 42 kilometre olmak üzere 6 parkurda koşulacak.


Katılımcılar, erkek-kadın genel klasman, erkek-kadın 40, erkek-kadın 40 , erkek-kadın 50 , erkek-kadın 60 yaş kategorilerinde yarışacak.




#Bursa
#Uludağ
#Ultra Trail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 MTV 2. taksit ödemesinde son gün ne zaman, ikinci taksit kaç TL?