Efeler Yolu Ultra Trail sona erdi

Argeus Travel ve Events tarafından, Türkiye Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleriyle Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesinde düzenlenen ve ilk gününde 80, 50 ve 30 kilometrelik parkurlar koşulan Efeler Yolu Ultra Trail'in ikinci gününde 15 ve 5 kilometrelik koşu ile çocuk koşusu yapıldı.