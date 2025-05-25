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Efeler Yolu Ultra Trail sona erdi

Efeler Yolu Ultra Trail sona erdi

16:5525/05/2025, Pazar
AA
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Efeler Yolu Ultra Trail
Efeler Yolu Ultra Trail

İzmir Valiliği himayesinde, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Efeler Yolu Ultra Trail yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Argeus Travel ve Events tarafından, Türkiye Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleriyle Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesinde düzenlenen ve ilk gününde 80, 50 ve 30 kilometrelik parkurlar koşulan Efeler Yolu Ultra Trail'in ikinci gününde 15 ve 5 kilometrelik koşu ile çocuk koşusu yapıldı.


Yarışların tamamlanmasının ardından parkurların sona erdiği meydanda ödül töreni gerçekleştirildi.


Efeler Yolu'nda 17 Haziran'da gastronomi etkinliği yapılacak. Ayrıca sonbaharda ise foto safari ve bisiklet turu düzenlenecek.




#Türkiye Atletizm Federasyonu
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