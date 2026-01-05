Yeni jeopolitik güç: Lojistik koridorları

Küresel ticarette rekabet artık üretimden çok lojistik hız, maliyet ve güvenliği üzerinden şekilleniyor. ZÜCDER Başkanı Burak Önder’e Zengezur Koridoru’nun tamamlanması lojistik maliyetleri ciddi şekilde düşürerek Türkiye’nin elini güçlendirecek. Stratejik pazarlarda lojistik merkezler kurulması ve ulusal bir konteyner-liman stratejisinin hayata geçirilmesi “milli güvenlik” sorunu hâline geldi. Önder, THY’nin de içinde olacağı milli bir lojistik filosunun kurulmasını zorunlu olarak nitelendirdi.
Küresel ticarette rekabet artık yalnızca üretim kapasitesiyle ölçülmüyor; malların dünyaya ne kadar hızlı, ucuz ve güvenli ulaşabildiği belirleyici hale geldi.
Lojistik hatları güçlü ülkeler, kriz dönemlerinde bile tedarik zincirini ayakta tutarak pazar paylarını koruyabiliyor.
Bu nedenle limanlardan konteyner altyapısına, koridorlardan lojistik merkezlere kadar her unsur ekonomik olduğu kadar jeopolitik bir değer taşıyor. Bugün lojistik, ülkelerin ihracat gücünü doğrudan etkileyen bir “stratejik güvenlik” konusu hâline gelmiş durumda. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder, Çin’in Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya’da etkisini hızla artırdığını belirterek bölgedeki ticaret dengelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
ZENGEZUR TAMAMLANINCA MALİYET DÜŞECEK ELİMİ GÜÇLENECEK
Önder, Çin’in söz konusu coğrafyalarda son derece aktif olduğunu, ülkelerin bürokratik yapılarını yakından bildiği için ciddi avantaj elde ettiğini ve bu bölgelerdeki ticaret hacmi ile yatırımlarını hızlı biçimde büyüttüğünü söyledi. “Ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde Çin’in yakın coğrafyamızdaki yayılma politikasına karşı dikkatli olmalı, doğru adımları zamanında atmalıyız” diyen Önder, Türkiye açısından kritik önemdeki projelere de dikkat çekti. Önder, “Zengezur Koridoru tamamlandığında maliyetler düşecek, lojistik anlamda elimiz güçlenecek. Bu tarz hamleler ihracatımızın geleceği için hayati önemde” dedi.
STRATEJİK PAZARLARA DEPO KURALIM
Lojistiğin artık yalnızca operasyonel bir süreç olmadığını vur-gulayan Önder, şunları söyledi: “Bugünün şartlarında lojistik bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye’nin uzak pazarlar stratejisinin başarısı için dünyadaki stratejik noktalarda lojistik merkezleri kurulması gerekiyor. Konteyner, kargo ve liman altyapılarında ulusal bir stratejinin gecikmeden oluşturulması da stratejik önemde.”
MİLLİ LOJİSTİK HAT KURULMASI ŞART
Burak Önder, Türkiye’nin küresel rekabette güçlü kalabilmesi için “Çin’den transatlantiğe uzanan bir lojistik hat” kurması gerektiğini belirtti. Çin’in Pire Limanı’nı satın alarak Avrupa
giriş kapılarını kontrol etmeye başladığını hatırlatan Önder, bu nedenle Türkiye’deki tüm limanların “yüzde 100 yerli ve milli” kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Önder, “ THY’nin de içinde olduğu milli bir lojistik filosu kurulmalı. Bu ağ devletin öncülüğünde, kara–hava–deniz taşımacılığını kapsayan güçlü bir omurga hâline gelmeli” diye konuştu.