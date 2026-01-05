Yeni jeopolitik güç: Lojistik koridorları

Küresel ticarette rekabet artık yalnızca üretim kapasitesiyle ölçülmüyor; malların dünyaya ne kadar hızlı, ucuz ve güvenli ulaşabildiği belirleyici hale geldi.

Lojistik hatları güçlü ülkeler, kriz dönemlerinde bile tedarik zincirini ayakta tutarak pazar paylarını koruyabiliyor.

Bu nedenle limanlardan konteyner altyapısına, koridorlardan lojistik merkezlere kadar her unsur ekonomik olduğu kadar jeopolitik bir değer taşıyor. Bugün lojistik, ülkelerin ihracat gücünü doğrudan etkileyen bir “stratejik güvenlik” konusu hâline gelmiş durumda. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder, Çin’in Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya’da etkisini hızla artırdığını belirterek bölgedeki ticaret dengelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ZENGEZUR TAMAMLANINCA MALİYET DÜŞECEK ELİMİ GÜÇLENECEK

Önder, Çin’in söz konusu coğrafyalarda son derece aktif olduğunu, ülkelerin bürokratik yapılarını yakından bildiği için ciddi avantaj elde ettiğini ve bu bölgelerdeki ticaret hacmi ile yatırımlarını hızlı biçimde büyüttüğünü söyledi. “Ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde Çin’in yakın coğrafyamızdaki yayılma politikasına karşı dikkatli olmalı, doğru adımları zamanında atmalıyız” diyen Önder, Türkiye açısından kritik önemdeki projelere de dikkat çekti. Önder, “Zengezur Koridoru tamamlandığında maliyetler düşecek, lojistik anlamda elimiz güçlenecek. Bu tarz hamleler ihracatımızın geleceği için hayati önemde” dedi.

STRATEJİK PAZARLARA DEPO KURALIM

Lojistiğin artık yalnızca operasyonel bir süreç olmadığını vur-gulayan Önder, şunları söyledi: “Bugünün şartlarında lojistik bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye’nin uzak pazarlar stratejisinin başarısı için dünyadaki stratejik noktalarda lojistik merkezleri kurulması gerekiyor. Konteyner, kargo ve liman altyapılarında ulusal bir stratejinin gecikmeden oluşturulması da stratejik önemde.”

MİLLİ LOJİSTİK HAT KURULMASI ŞART

Burak Önder, Türkiye’nin küresel rekabette güçlü kalabilmesi için “Çin’den transatlantiğe uzanan bir lojistik hat” kurması gerektiğini belirtti. Çin’in Pire Limanı’nı satın alarak Avrupa

giriş kapılarını kontrol etmeye başladığını hatırlatan Önder, bu nedenle Türkiye’deki tüm limanların “yüzde 100 yerli ve milli” kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.