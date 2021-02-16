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Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe örneği (Resimli ve Videolu Anlatım)

Dilekçe, bir kuruma dilek, şikayet ve ihbar gibi nedenlerden dolayı yazılan yazılara denir. Dilekçe örneği ile dilekçe yazım şeklini bu yazımızda adım adım detaylarıyla anlattık. Peki, dilekçe nasıl yazılır, dilekçede kullanılan dil nasıl olmalı, dilekçe sonunda 'arz ederim' mi 'rica ederim' mi ifadesi kullanılır, dilekçe de tarih ve imza nereye yazılır? İşte tüm bu detaylarla birlikte, tam bir anlatımla dilekçe örneği haberimizde.

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​Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe yazım örneği haberimizde.

​Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe yazım örneği haberimizde.

Dilekçe nasıl yazılır sorusunun yanıtını tüm detaylarıyla ve dilekçe yazılış örneğini haberimizde sizlerle paylaştık.

Hemen hemen herkese lazım olacak dilekçe yazım bilgisine dair önemli noktaları haberimizde inleyebilirsiniz. İmzalı mektup olarak da bilinen dilekçeler, şikayet, istek, ihbar durumları için yazılır.

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.

3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

4. Yer ve tarih belirtilmelidir.

5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

8. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.

9. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "...durumu bilgilerinize arz ederim.",

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.",

Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

10. Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.

11. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.

12. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.

13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "Ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

DİKÇE ÖRNEĞİNDE DİKKAT EDİLECEK ESASLAR

  • Tarih
  • Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)
  • Konu metni
  • İmza
  • Dilekçeyi yazan kişinin adı
  • Dilekçeyi yazan kişinin adresi

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ:

1. DİLEÇE ÖRNEĞİ:

Dilekçe örneği
Dilekçe örneği

2. DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

Dilekçe örneği
Dilekçe örneği


3. DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

Dilekçe örneği
Dilekçe örneği

DİLEKÇE NASIL YAZILIR (VİDEO ANLATIMI)

Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe yazılış örneğini haberimizde sizlerle paylaştık.

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