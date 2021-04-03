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Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay nereli kaç yaşında? – Biyografi

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevinden alındı, yerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi. Peki, Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir? Yeni Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay nereli kaç yaşında? İşte biyografisi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay nereli kaç yaşında? – Biyografi
Tolga Tolunay kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay nereli kaç yaşında?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi. Bu atama kararının ardından Tolga Tolunay hakkında detaylar merak edildi. Atama kararını duyan vatandaşlar, Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Doç. Dr. Tolga Tolunay özgeçmiş
Doç. Dr. Tolga Tolunay özgeçmiş

DOÇ.DR. TOLGA TOLUNAY KİMDİR?

1977 yılında Kilis’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 1995 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004-2009 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 2010-2014 yılları arasında Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Uzman Doktor olarak çalıştı. Aynı hastanede 2014-2018 yılları arasında Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı.

2018 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna Yardımcı Doçent olarak atandı. 2019 yılında Doçent unvanını aldı.

Doç. Dr. Tolunay’ın uzmanlık alanları; biyomekanik, omurganın klinik biyomekaniği, implant tasarımı ve ortopedik tümör cerrahisidir.

TİTCK İleri Tedaviler ve Greft Danışma Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK TEYDEB USETEG Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği ve KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Komisyon Üyeliği yapan Doç. Dr. Tolga Tolunay, 2016 yılından beri bilimsel komisyonlarda görev almaktadır.

TÜBİTAK’ta proje hakemlikleri ve proje izleyicilikleri gibi bilimsel faaliyetlerde bulunmuş; ayrıca kendisinin de birebir dâhil olduğu projelerde danışman ve araştırmacı olarak görev almıştır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve 70’in üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kitap bölüm yazarlıkları vardır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü bildiriler sunmuştur.

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Tescilli 4 adet Uluslararası Patenti ve 2 adet Ulusal Patent/Faydalı Model’i bulunmaktadır. 3 adet Ulusal Patenti ise tescil aşamasındadır. Bu patentlerin tamamı tıbbi cihazlar üzerinedir.

2020 yılının Ağustos ayında TİTCK Başkanlığı görevine atanmıştır.

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