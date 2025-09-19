DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Yeni doğum yapan ailelerin yakından takip ettiği doğum yardımı desteği için gözler Eylül ayı ödemelerine çevrildi. Bakanlık tarafından açıklanan destek paketinde, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor. Aileler şimdi “Doğum yardımı ödemeleri bu ay hangi tarihte hesaplara geçecek?” sorusuna yanıt arıyor.

EYLÜL AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?