DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025: Eylül doğum yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni doğum yardımı desteği kapsamında ödemeler Eylül ayında da devam edecek. 1 Ocak 2025 sonrası dünyaya gelen çocuklar için uygulanan destek programında, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Yeni doğum yapan ailelerin yakından takip ettiği doğum yardımı desteği için gözler Eylül ayı ödemelerine çevrildi. Bakanlık tarafından açıklanan destek paketinde, çocuk sayısına göre farklı tutarlarda ödeme yapılıyor. Aileler şimdi “Doğum yardımı ödemeleri bu ay hangi tarihte hesaplara geçecek?” sorusuna yanıt arıyor.
EYLÜL AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 29 Ağustos 2025 tarihinde yatmıştı.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.