Doha nerede, nüfusu kaç: Doha'nın tarihi ve önemi

Katar’ın başkenti olan Doha'nın coğrafi konumu, nüfusu ve tarihi önemine dair bilgileri bu yazımızda sizlerle paylaştık.

Doha Tarihi ve Önemi

Doha’nın tarihi içerisinde büyük bir dönemi aşiretlerin yönetimiyle geçmiştir. Uzun yıllar aşiretlerin egemenliği altında kalan Doha, 19. Yüzyılda bugünkü emirinin ataları tarafından yönetilmeye başlamıştır. Tarihi içerisinde Osmanlı İmparatorluğu ile de temasları olmuştur. Bölgede 1852 yılında fiili olarak başlayan Osmanlı hakimiyeti 1913 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun haklarından vazgeçmesiyle son bulmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilmiş ve 1971’de bu hakimiyetten ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Bulunduğu coğrafyada giderek artan önemi, Doha’nın ilerleyen yıllarda Dubai ile yarışacak turizm hacmine kavuşacağı kanısını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle şehirde inşaat sektörü giderek hız kazanmıştır. Doha aynı zamanda Asya Olimpiyatları’na ev sahipliği yapması ve aldığı çeşitli ödüllerle de önemini giderek arttırmaktadır.

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Doha Siyasi Yönetimi Nedir?

Doha’nın siyasi yönetimi monarşi yönetim şekliyle gerçekleştirilmektedir. Emir yönetimiyle devam ettirilen monarşisi babadan oğula bırakılarak devam etmektedir. Doha’nın önemi Katar’ın ilk belediyesi olma unvanını elinde taşıması açından da değer kazanır. Doha, 60’tan fazla semte ev sahipliği yapmaktadır.

Doha Ekonomisi ve Para Birimi

Geçmişte inci ihracatı yapan Doha’nın bağlı bulunduğu ülke Katar, şu an kişi başına düşen gelir açısından dünyada 1.sırada yer almaktadır. Sıvılaştırılmış doğalgaz ve diğer enerji kaynakları ihracatı Doha’nın ekonomik hacmini giderek genişletmektedir. Doha’da bulunan rezervlerle birlikte Katar’ın petrol ve doğalgaz rezervlerinin toplamının dünyanın %18’i olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle ülke ve başkent açısından enerji kaynakları ihracatı büyük önem taşımaktadır.

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Petrol ve doğalgaz açısından zengin olan ekonomisi, Doha’nın şimdiden bulunduğu bölgenin aktarma merkezi olmasını sağlamıştır. Hızla gelişen inşaat sektörü ve yan kollarıyla her geçen gün ekonomisini giderek iyileştirmektedir. Öte yandan Katar’ın dünyanın farklı yerlerinde yapmış olduğu çeşitli yatırımlar, Doha’yı da giderek büyütmektedir. Doha’nın para birimi Katar Riyali’dir.

Doha Gezilecek Yerleri Neresidir?

Doha’da gezilecek yerler gösterişli alışveriş merkezlerinden ibaret değildir. Doğal güzellikleri ve tarihi değerlerini koruyan müzeleriyle turistlere farklı alternatifler sunmaktadır. Develerin doğal yaşam alanları (Camel Pen), Venedik sokaklarına benzeyen gondolları (Gondolania) ile çok sayıda müze ve sanat galerisiyle turistleri büyülemeyi başarmaktadır. Doha görkemli camileri ve doğal güzellikleri korunan adalarıyla aynı anda çok yönlü turizm hizmeti sunar.

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Doha’nın önemi eski kültürünü koruyarak, mimarisini dönüştürmeyi başarmasıyla katlanır. Bunlardan biri olan tarihi çarşısı Souq Waqif, hem alışveriş yapma hem de lezzetli yemeklerini tatma imkanını aynı anda tanımaktadır. İklim açısından oldukça sıcak ve kurak olan Doha’nın gezilecek en güzel döneminin ocak ve şubat ayları olduğu düşünülmektedir. Doha’ya gidildiğinde mutlaka görülmesi gereken yerler şu şekildedir:

• Al Safliya Adaları

• Anima Galeri

• Arap Modern Sanat Müzesi

• Aspire Park

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• Barzan Kuleleri

• Camel Pen

• City Centre Alışveriş Merkezi

• Devlet Ulu Camii

• Doha Hayvanat Bahçesi

• Gondolania

• İllüzyon Müzesi

• İnci Adası

• İslam Eserleri Müzesi

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• Katar Camii

• Katar Milli Kütüphanesi

• Katar Pigeon Kuleleri

• Katar Ulusal Müzesi

• Kültür Köyü

• MIA Park

• Muz Adası

• Silah Müzesi

• Souq Waqif Çarşısı

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• Souq Waqif Sanat Merkezi

• The Corniche (Korniş)

• The Pearl Monument (İnci Anıtı)

• Villaggio