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Dolar/TL, 19,19 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,1920 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 19,1712'den tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla günü 102,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,3'de bulunuyor. Avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0880'de seyrediyor. Peki dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolarda beklentiler ne? İşte soruların cevapları.

11:06 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dolar bugün kaç TL? Dolar yükselecek mi?

Dolar bugün kaç TL? Dolar yükselecek mi?

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 20,8920'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 23,7510'dan satılıyor.

DOLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ? DOLARDA BEKLENTİLER NELER?

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin büyük oranda geride kalmasının risk iştahını artırdığını belirterek, makroekonomik veri gündemi ve merkez bankası üyelerinin açıklamalarının yeniden gündemin odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini aktaran analistler, bankanın mayıs ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların da güç kazanmaya başladığını dile getirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnameye göre, kur korumalı vadeli mevduat hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Bu mevduat hesaplarına uygulanacak faiz oranı, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenecek.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.



#Dolar
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#FED
#ABD Merkez Bankası
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