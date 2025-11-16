DSİ 1.389 PERSONEL ALIMI: Devlet Su İşleri personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ işçi alımı branşları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1389 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.





DSİ PESONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Yumaklı'nın pesonel alımı duyurusunun ardından, başvuru tarihleri de merak edilmeye başlandı. Ancak şu anda DSİ personel alımı başvuru tarihlerine yönelik tarih açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve şekli belli olduğunda sayfamızda yer alacak.





HANGİ BÖLÜMLERE KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.





PERSONEL ALIMI SINAVLA YAPILACAK