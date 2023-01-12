DSİ 800 mühendis alımı branş dağılımı nasıl? DSİ personel alımı 2023

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak alımlar merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek. Alım yapılacak personelin branş dağılımı belli oldu. İşte DSİ mühendis alımı branş dağılımı...

DSİ 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, DSİ personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;

"2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.

İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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DSİ MÜHENDİS ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Devlet Su İşleri farklı şehirlerde olmak üzere Türkiye Geneli 800 Mühendis alımı yapacak. Söz konusu Mühendis alımı için Branş dağılımı şöyledir:

- İnşaat Mühendisi 296,

- Makine Mühendisi 104,

- Harita Mühendisi 89,

- Ziraat Mühendisi 79,

- Jeoloji Mühendisi 74,

- Meteoroloji Mühendisi 33,

- Çevre Mühendisi 19,

- Elektrik Mühendisi 19,

- Maden Mühendisi 15,

- Orman Mühendisi 15,

- ElekTrik - Elektronik Mühendisi 14,

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- Jeofizik Mühendisi 11,

- Bilgisayar Mühendisi 11,

- Biyosistem Mühendisi 10,

- Kimya Mühendisi 8,

- Metalurji Mühendisi Mühendisi 3,

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvuruları 11 Ocak tarihinde başladı. DSİ sözleşmeli personel alımı başvuruları; ” https://isealimkariyerkapisi.c... internet adresi üzerinden yapılıyor.Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Resmi ilan sonrasında alım yapılacak kadrolara ilişkin özel şartlar belli olacak. Özel şartların açıklanmasıyla KPSS puan şartı veya eğitim düzeyi gibi koşullar belirlenecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımlarında ise aranan genel şartlar şu şekildedir;

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Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olamamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacak.