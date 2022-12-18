Dünya Kupasında en çok golü kim attı?

Ev sahipliğini Katar'ın yaptığı2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ve Fransa kozlarını paylaşacak. Dev müsabakada Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda tarihinde 3 kez karşılaştı. Arjantin bu mücadelelerden 2 galibiyet alırken Fransa ise 1 galibiyet sevinci yaşadı. Merakla beklenen Arjantin - Fransa müsabakasının ilk 11'leri belli oldu.

Messi-Mbappe

Dünya Kupası Arjantin-Fransa final maçı saat kaçta?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final maçı Arjantin ile Fransa arasında oynanacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Fransa-Arjantin ilk 11’i

Fransa: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - O. Dembele, Griezmann, Mbappe Giroud.

Arjantin: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Di María, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Messi. Julian Alvarez.

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Mbappe ve Messi

Messi ve Mbappe Dünya Kupası gol ve asist sayısı

Dünya Kupası'nın yıldızları şampiyonluğun yanı sıra 'Altın Ayakkabı' için de yarışıyor. Mbappe ve Messi 5'er golle zirveyi paylaşırken, Olivier Giroud (Fransa) ve Julian Alvarez'in (Arjantin) de 4'er golü bulunuyor. Gollerin eşit olması durumunda asist sayılarına bakılacak. Messi'nin 3, Mbappe'nin ise 2 asisti bulunuyor. Gol paslarında eşitlik olması halinde de daha az süre oynayan, bu ödülün sahibi olacak.

Dünya Kupası en çok golü kim attı?