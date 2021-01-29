Dünya DEAŞ kartı yeniden
AMERİKA

​ DEAŞ kartı yeniden ​

DEAŞ kartı yeniden

Irak ve Suriye’den çekilmesi beklenen ABD, Biden ile politika değişikliğine giderken yine DEAŞ kartına sarılıyor. Bitti denilen DEAŞ yeniden terör saldırılarına başladı. Örgüt 2021 yılı başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta 32, Suriye’nin Rakka şehrinde 13 kişiyi katletti. Cumartesi günü de Irak Selahaddin’de 11 Haşdi Şabi üyesi öldürüldü.

Hatice Saka Yeni Şafak
Amerika’ya Irak ve Suriye’den çekilmemesi mesajını vermek adına Biden yönetiminin DEAŞ kartını kullanmayı planladığı öne sürülüyor.
Amerika’ya Irak ve Suriye’den çekilmemesi mesajını vermek adına Biden yönetiminin DEAŞ kartını kullanmayı planladığı öne sürülüyor.

ABD Başkanı Başkanı Joe Biden döneminin ilk günlerinde IŞİD terör örgütü Irak ve Suriye’de eylemlerini artırdı. Örgüt, 2021 yılının başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta 32 kişiyi katletti. Suriye’nin Rakka kentindeki saldırılarda ise 13 kişiyi öldürdü. IŞİD, geçtiğimiz cumartesi günü Irak’ın Selahaddin Eyaleti’nde 11 Haşdi Şabi üyesini öldürdü. Amerika’ya Irak ve Suriye’den çekilmemesi mesajını vermek adına Biden yönetiminin DEAŞ kartını kullanmayı planladığı öne sürülüyor.

  • 2019 yılının Mart ayında bölgenin DEAŞ’tan temizlendiğini açıklamıştı. DEAŞ ile mücadele için terör örgütü PKK/YPG oluşumuna paravan olması amacıyla sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG), terör örgütü kontrolünde bulunan yerleri kurtardıklarını açıklamıştı. 2017 yılında ise eski Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, Irak’ta IŞİD’e karşı savaşın sona erdiğini duyurmuştu. Ancak Irak ve Suriye’deki saldırılar devam etmesi bu beyanları çürütmüştü.

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PKK hamileri döndü

DEAŞ’ınn faaliyetlerinin azaldığı dönemi “stratejik kış uykusu” şeklinde tanımlayan uzmanlar, örgütün bu süreçte güç toplandığını ifade ettiler. İstihbarat raporlarına göre Suriye ile Irak arasındaki çöl bölgelerinde en az otuz bin DEAŞ’lı teröristi bulunuyor. Bölgenin kırgan ortamından yararlanan örgüt, uluslararası militan edinme ağını yeniden kurdu. Başta petrolden topladığı finansal kaynaklarının önemli bir bölümünü elinde tutan örgütün şimdi yeniden yatırım yaptığı ve üye sayısını artırdığı biliniyor. 2020 yılında operasyonlarını artıran IŞİD’in yeni yıla saldırılarla ile başlaması gözleri yeni ABD yönetimine çevrilmesine yol açtı.

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  • Son dönemde DEAŞ’ın üstlendiği saldırılar, Irak’a yönelik yeni yönetim politikası ve terörist grubun saldırısını Biden yönetiminin başlangıcına denk gelecek şekilde zamanlayıp zamanlamadığı konusunda tartışmalara yol açtı. Irak ve Suriye’den çekilmesi beklenen ABD’nin, DEAŞ saldırılarını, bu bölgelerdeki varlığını güçlendirmek amacıyla gerekçe göstereceği değerlendiriliyor.

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Obama kurdurdu itirafı

ABD ile terör örgütü DEAŞ arasındaki ilişkiyi eski ABD Başkanı Donald Trump itiraf etmişti. Trump, 2016 seçimleri öncesinde yaptığı konuşmalarda DEAŞ’ı eski Başkan Barack Obama’nın kurduğunu söylemişti. Trump, “Evet, kurucu odur. Obama DAEŞ’i kurdu. Ve hilekar Hillary Clinton da örgütün yardımcı kurucusudur” ifadelerini kullanmıştı.

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