Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Savcı katilin akrabası Kaşıkçı davasındaki skandala Yeni Şafak ulaştı
ORTADOĞU

​ Savcı katilin akrabası: Kaşıkçı davasındaki skandala Yeni Şafak ulaştı

Savcı katilin akrabası: Kaşıkçı davasındaki skandala Yeni Şafak ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine ilişkin S.Arabistan’da görülen davanın savcısı ile şüphelilerin Suud ailesinden olduğunu söyledi. Fidan’ın BM raportörü Dr. Agnes Callamard’la yaptığı görüşmenin tutanaklarına göre, Türkiye’deki yargılamanın S.Arabistan’dakinin aksine sorumluların ortaya çıkarılması için önemli olduğu vurgulanıyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Cemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Suudi yetkililer tarafından vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin de arasında bulunduğu 20 şüpheliye yönelik İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava dosyasına giren belgelerde Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard’ın 29 Ocak 2019 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la yaptığı görüşmenin dökümüne dair ayrıntılar ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü güne ait yeni görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:48
Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü güne ait yeni görüntüleri paylaşıldı
TRT World, Suudi gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi konsolosluğuna girişini gösteren görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kaşıkçı'nın nişanlısı ile ayrılması ve üzeri aranarak konsolosluğa girmesi gözüküyor...


GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Dava dosyasındaki görüşmeye dair tutanakta, görüşme talebinin Callamard’dan geldiği vurgulandı. Saat 10.00’da başlayan görüşme 11.00 sularında sona erdi. Görüşmede Callamard’ın yanında getirdiği bir tercümanın yanısıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı ve savcılığın temin ettiği tercüman olmak üzere 6 kişinin bulunduğu belirtildi.

SUUDİLER BELGE VERMEDİ

Tutanağa göre görüşme Callamard’ın davanın ne zaman açılacağını sormasıyla başlarken, Başsavcı Fidan bu soruya uluslararası adli yardım anlaşmaları gereğince Suudi Arabistan’dan şüphelilerin ifadelerinin istendiği, ancak olumlu geri dönüş olmadığı cevabını verdi. Callamard iki ülke arasında herhangi bir adli yardımlaşma olup olmadığını sorarken, Fidan bu soruya da, “Var, Suudi Arabistan’ın talep ettiği hususlar kapsamında Suudi Arabistan ülkesine yardımcı olduk. Ancak bunun karşılığında soruşturma dosyamıza konu herhangi bir belge alabilmiş değiliz” dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın röportajı ortaya çıktı
DÜNYA
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın röportajı ortaya çıktı

UTANMADAN TELEFONU İSTEMİŞLER

Callamard görüşmede Fidan’a “Suudi Arabistan’dan talep ettiğiniz hususlar nedir?” sorusunu yöneltti. Fidan ise bu soruya talep ettikleri hususları bir klasör haline getirerek kendilerine ilettiklerini, Suudilerin Kaşıkçı’nın içerisinde cep telefonu ve bilgisayarının da olduğu dijital materyalleri talep ettiklerini, ancak soruşturma dosyası kapsamında bu talebin reddedildiğini dile getirdi.

OBJEKTİFLİĞİ KALMADI

Suud El Mucep

***

Mahir Abdülaziz Mutreb

***

Salah Muhammed Al Tubaigy

Başsavcı Fidan, kendisi ve ekibinin de cinayete dair çalıştığını ve tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarmak için bir ekip kurduklarını söyleyen Callamard’a, önemli bir bilgi verdi. Fidan, Suudi Arabistan’da yürütülen davada soruşturan ve soruşturulan kişilerin akraba olduklarını, Suudi Başsavcı Suud El Mucep, şüpheliler Adli Tıp Uzmanı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy ve Mahir Abdülaziz Mutreb’in Suud ailesine mensup olduğunu, dolayısıyla adli yargılamanın objektifliğini yitirdiğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti: Oğlu affetme nedeni olarak ayeti gösterdi
DÜNYA
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affetti: Oğlu affetme nedeni olarak ayeti gösterdi

Callamard: Devlet suçu

  • Fidan görüşmede, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın “Bu cinayet benim sorumluluğumdadır” açıklamasına ilişkin Callamard’ın ne düşündüğünü sordu. Callamard bu soruya, bu suçun bir devlet suçu olarak tanımlanması gerektiğini, Suudi Arabistan’ın öldürmeden sorumlu olduğunu, Selman’ın suç için kişisel sorumluluk almak istemediğini söyledi.
  • TÜRKİYE’DEKİ YARGILAMA ÇOK ÖNEMLİ
  • Callamard, Türkiye’deki yargılamanın Suudi Arabistan’daki yargılamanın kapalı olmasından dolayı çok önemli olduğunu belirterek, “Adalet ve gerçek için Türkiye’deki dava oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı. Fidan ise bu sözlere karşın, “Gerçeğin ortaya konulmasını sağlamak için çalışacağız, birçok kişi olayın gerçek yüzünün gösterilmesini istemiyor” ifadeleriyle karşılık verdi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Evine girip pasaportunu çalmışlar
DÜNYA
Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Evine girip pasaportunu çalmışlar
Abone Ol Google News
Daha çok sıkıntın olacak

Daha çok sıkıntın olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan deyim yerindeyse Macron'a verdi veriştirdi.
Sörloth Leipzigte!

Sörloth Leipzig'te!

​Alman ekibi Trabzonspor'a rekor bonservis bedeli ödeyecek.
Yunandan ağır tahrik

Yunan'dan ağır tahrik

Yunanistan bugün bir provokasyona daha imza atacak.
Ucuz savunma

Ucuz savunma

​Yeni Şafak'a saldıracağına çıkıp özür dile Tanju Özcan!
Savcı<br>katilin akrabası

Savcı
katilin akrabası

​Kaşıkçı davasındaki skandala Yeni Şafak ulaştı.
Oruç Reis'ten<br>NATO molası

Oruç Reis'ten
NATO molası

​Müzakere çalışmaları sonrasında kabloları toplayıp limana yanaştı.
O bir efsane

O bir efsane

​Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu oğlu ve öğrencileri anlattı.
Suud'da<br>MOSSAD sorgusu

Suud'da
MOSSAD sorgusu

​Arabistan'da tutuklu Filistinlileri İsrail ajanları sorguluyor.
Fransa'nın<br>Müslüman korkusu

Fransa'nın
Müslüman korkusu

​Müslümanlığın özellikle gençler arasında yayılması korku yarattı.
New York'tan kaçış

New York'tan kaçış

​Salgın yüzünden şehirdeki evler tek tek boşalıyor.
Şimdi<br>sıra aparatta

Şimdi
sıra aparatta

​81 ile gelen maske zorunluluğu piyasayı yeniden coşturdu.
Makamdan<br>'abi'ye telefon

Makamdan
'abi'ye telefon

​2014 sonuna kadar “patates hat" kullanmışlar.
Fransa yine karıştı

Fransa yine karıştı

​Göstericiler pek çok dükkan ve aracı adeta talan etti.
Senin süren az kaldı, gidicisin!

Senin süren az kaldı, gidicisin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a sert çıktı.
Falcao'nun gecesi

Falcao'nun gecesi

​Galatasaray yeni sezona galibiyetle başladı.
Ağır hasta<br>sayısı artıyor

Ağır hasta
sayısı artıyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Yayınlar başladı

Yayınlar başladı

Dev kule ​Çamlıca tepesinin çehresi değişecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.