​ Tahrik beşlisi ​

İskenderiye ve Kahire FIR Hattı içerisinde gerçekleştirilecek tatbikatın arama-kurtarma, elektronik savaş, yüzey tatbikatları ve denizcilik oluşumları olmak üzere üç aşamada icra edileceği duyuruldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır’ın yıllık planlı tatbikatı Medusa, bugün başlıyor. Tatbikat 6 Aralık’a kadar sürecek. İskenderiye ve Kahire FIR Hattı içerisinde gerçekleştirilecek tatbikatın arama-kurtarma, elektronik savaş, yüzey tatbikatları ve denizcilik oluşumları olmak üzere üç aşamada icra edileceği duyuruldu. Türkiye, bu yıl ilk kez Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de katılacağı tatbikatı, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurulan şer ittifakının gerginliği tırmandırma çabalarının bir örneği olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, “Yunanistan; bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

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