​ Tahrik beşlisi ​

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır’ın yıllık planlı tatbikatı Medusa, bugün başlıyor. Tatbikat 6 Aralık’a kadar sürecek. İskenderiye ve Kahire FIR Hattı içerisinde gerçekleştirilecek tatbikatın arama-kurtarma, elektronik savaş, yüzey tatbikatları ve denizcilik oluşumları olmak üzere üç aşamada icra edileceği duyuruldu. Türkiye, bu yıl ilk kez Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de katılacağı tatbikatı, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı kurulan şer ittifakının gerginliği tırmandırma çabalarının bir örneği olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, “Yunanistan; bölgede gerilimi tırmandırmaya, provokatif taciz ve ihlallerini sürdürmeye, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçerek uzlaşmaz bir tutum sergilemeye devam etmektedir” açıklamasında bulundu.
UÇAKLARIMIZA TACİZ
- Basın bilgilendirmesi yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Tanıtım Subayı Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, “Yunanistan tarafından, NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı’na yardımcı destek görevi icra eden deniz karakol uçaklarımıza ve NATO kapsamında Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği NEXUS ACE görevlerinde, Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur. Yapılan tacize en uygun şekilde karşılık verilmiştir. Türkiye karşıtlığında birleşerek, ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz’de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY, Fransa, BAE ve Mısır bir yenisini daha eklemiştir” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Kara, “Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogtan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.