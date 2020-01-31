10 günde pik yapacak

Vuhan virüsü korkunç biçimde yayılıyor. Salgının 1 hafta 10 gün içinde pik yapacağı belirtiliyor. Şangay’da yaşayan Türk akademisyen Nurettin Akçay, “Çinli bilim insanları virüsün önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde zirve yapacağını duyurdu. Özellikle vaka ve ölü sayısının pik yapacağını belirten uzmanlar, daha sonra ise virüsün gerileme kaydedeceğini ifade ediyor. Çin hükümeti verileri anlık güncelliyor. Neredeyse günde ortalama 30 kişi hayatını kaybediyor” dedi.

Nurettin Akçay

OYNAT 03:25 Çin'de yaşayan Nurettin Akçay: Bunlar daha iyi günlerimiz 19 ülkeye yayılarak ölümlere neden olan Koronavirüsü tehlikesi büyüyor. 3 yıldır Çin'de yaşayan doktora öğrencisi Nurettin Akçay son durumu anlattı: 'Günde 20-30 kişinin virüsten hayatını kaybediyor. 10 bin kişi müşahede altında. Uzmanlar hasta ve ölü sayısının artacağını söylüyor. İnsanların üzerinde psikolojik baskı var. Kimse sokağa çıkmıyor her yer kapalı. Sokaklar korku filmlerini andırıyor'. BiP'te paylaş

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105 KİŞİ TABURCU OLDU

Yeni tip koronavirüsle ilgili hiçbir tedavi metodunun geliştirilemediği bilgisini veren Akçay, “Çin hükümetinin tedavi yolunun bulunması için çalışma yaptığını açıkladı. Akçay, “Virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan bölgesine sürekli doktor gönderiyorlar. Çeşitli inceleme yaparak bir yol bulmaya çalışıyorlar. Virüs nedeniyle hastaneye yatırılan 105 kişi de tedavi sonrası taburcu edildi. Yani bu kişiler tedaviye yanıt verdi” şeklinde konuştu.

HERKES TAHLİYE BEKLİYOR

Üç yıldır Şangay’da yaşadığını anlatan Akçay, şunları söyledi: “Şangay’daki durum Vuhan’a göre daha iyi. Vuhan’da hiç kimse dışarı çıkamıyor. Yan yana gelemesek de Çin’in diğer bölgelerinde yaşayan Türklerle sosyal platformlar aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Türk öğrenciler ve iş insanları oldukça tedirgin. Herkes, 'Ne yapacağız, bizi buradan alacaklar mı' diye soruyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar korku ve panik içinde. Herkes tahliye edilmek istiyor.”

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82 bin kişi gözlem altında

Virüs Hindistan ve Filipinler'e sıçradı.

Çin genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 7 bin 711’e çıktı. Salgından etkilenen kişilerin bin 370’inin durumu ağır. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı ise 81 bin 947. Çin ana karası dışında 5 kıtada 20 ülkeye yayılan koronavirüs vakalarına en son Hindistan ve Filipinler’de rastlandı. Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde Vuhan Üniversitesi’nde okuyan bir öğrencide virüs tespit edildi. Öğrenci hastanede müşahede altına alındı. Filipinler’deki hastanın da 38 yaşında Çinli bir öğrenci olduğu belirtildi.

12 MİLYAR DOLAR BÜTÇE

Yeni tip koronavirüse yönelik Çin’deki önlemler arttırılıyor. Çin Futbol Federasyonu 22 Şubat’ta başlaması planlanan Çin Süper Ligi’nin başlama tarihini erteledi. Geçen hafta salgına karşı 8,74 milyar dolar tahsis ettiğini duyuran Çin Maliye Bakanlığı, salgınla mücadeleye 3,94 milyar dolar daha ek bütçe ayırdı. Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan son birkaç günde salgın etkisi altındaki şehirlere 546 sefer iptal edildi. Pekin’de 2003’te SARS salgınına karşı hizmet veren Şiaotangşan Hastanesi tekrar faaliyete geçirileceği bildirildi. Kamuya açık sinema salonu, müze, spor salonu gibi tüm mekanlar kapatıldı. Ülkede ayrıca metro, havalimanları ve garlarda istisnasız herkesin ateşi ölçülüyor.

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Cruise gemisinde karantina

Costa Smeralda

İtalya’nın Civitavecchia kentine demirleyen “Costa Smeralda” isimli cruise gemisinde koronavirüs alarmı verildi. 751’i Çinli 7 bin yolcusu bulunan gemideki Çinli bir çiftte yüksek ateş görüldü. Çinli çift diğer yolculardan ayrı bir odaya alınırken, test sonuçları gelene kadar yolcuların gemiden ayrılması yasaklandı. Çiftin ilk test sonuçlarında koronavirüse rastlanmadı. Yolcularından 27’si Türk olan gemi, kesin test sonuçlarının çıkacağı bu akşama kadar demirli kalmaya devam edecek