Dünya 10 günde pik yapacak
ASYA

10 günde pik yapacak

5 kıtada 20 ülkeye yayılan virüs sebebiyle son 24 saatte Çin’de 38 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 170’e çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı ise 8 bine yaklaştı. Ülkede 81 bin 947 kişi de müşahede altında. Çinli uzmanlar virüsün önümüzdeki 10 gün içinde zirve yapacağını duyurdu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çin'de neredeyse günde ortalama 30 kişi hayatını kaybediyor.
Çin'de neredeyse günde ortalama 30 kişi hayatını kaybediyor.

Vuhan virüsü korkunç biçimde yayılıyor. Salgının 1 hafta 10 gün içinde pik yapacağı belirtiliyor. Şangay’da yaşayan Türk akademisyen Nurettin Akçay, “Çinli bilim insanları virüsün önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde zirve yapacağını duyurdu. Özellikle vaka ve ölü sayısının pik yapacağını belirten uzmanlar, daha sonra ise virüsün gerileme kaydedeceğini ifade ediyor. Çin hükümeti verileri anlık güncelliyor. Neredeyse günde ortalama 30 kişi hayatını kaybediyor” dedi.

Nurettin Akçay

Çin'de yaşayan Nurettin Akçay: Bunlar daha iyi günlerimiz
OYNAT 03:25
Çin'de yaşayan Nurettin Akçay: Bunlar daha iyi günlerimiz
19 ülkeye yayılarak ölümlere neden olan Koronavirüsü tehlikesi büyüyor. 3 yıldır Çin'de yaşayan doktora öğrencisi Nurettin Akçay son durumu anlattı: 'Günde 20-30 kişinin virüsten hayatını kaybediyor. 10 bin kişi müşahede altında. Uzmanlar hasta ve ölü sayısının artacağını söylüyor. İnsanların üzerinde psikolojik baskı var. Kimse sokağa çıkmıyor her yer kapalı. Sokaklar korku filmlerini andırıyor'.


105 KİŞİ TABURCU OLDU

Yeni tip koronavirüsle ilgili hiçbir tedavi metodunun geliştirilemediği bilgisini veren Akçay, “Çin hükümetinin tedavi yolunun bulunması için çalışma yaptığını açıkladı. Akçay, “Virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan bölgesine sürekli doktor gönderiyorlar. Çeşitli inceleme yaparak bir yol bulmaya çalışıyorlar. Virüs nedeniyle hastaneye yatırılan 105 kişi de tedavi sonrası taburcu edildi. Yani bu kişiler tedaviye yanıt verdi” şeklinde konuştu.

HERKES TAHLİYE BEKLİYOR

Üç yıldır Şangay’da yaşadığını anlatan Akçay, şunları söyledi: “Şangay’daki durum Vuhan’a göre daha iyi. Vuhan’da hiç kimse dışarı çıkamıyor. Yan yana gelemesek de Çin’in diğer bölgelerinde yaşayan Türklerle sosyal platformlar aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Türk öğrenciler ve iş insanları oldukça tedirgin. Herkes, 'Ne yapacağız, bizi buradan alacaklar mı' diye soruyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar korku ve panik içinde. Herkes tahliye edilmek istiyor.”

82 bin kişi gözlem altında

Virüs Hindistan ve Filipinler'e sıçradı.

Çin genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 7 bin 711’e çıktı. Salgından etkilenen kişilerin bin 370’inin durumu ağır. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı ise 81 bin 947. Çin ana karası dışında 5 kıtada 20 ülkeye yayılan koronavirüs vakalarına en son Hindistan ve Filipinler’de rastlandı. Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde Vuhan Üniversitesi’nde okuyan bir öğrencide virüs tespit edildi. Öğrenci hastanede müşahede altına alındı. Filipinler’deki hastanın da 38 yaşında Çinli bir öğrenci olduğu belirtildi.

12 MİLYAR DOLAR BÜTÇE

Yeni tip koronavirüse yönelik Çin’deki önlemler arttırılıyor. Çin Futbol Federasyonu 22 Şubat’ta başlaması planlanan Çin Süper Ligi’nin başlama tarihini erteledi. Geçen hafta salgına karşı 8,74 milyar dolar tahsis ettiğini duyuran Çin Maliye Bakanlığı, salgınla mücadeleye 3,94 milyar dolar daha ek bütçe ayırdı. Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan son birkaç günde salgın etkisi altındaki şehirlere 546 sefer iptal edildi. Pekin’de 2003’te SARS salgınına karşı hizmet veren Şiaotangşan Hastanesi tekrar faaliyete geçirileceği bildirildi. Kamuya açık sinema salonu, müze, spor salonu gibi tüm mekanlar kapatıldı. Ülkede ayrıca metro, havalimanları ve garlarda istisnasız herkesin ateşi ölçülüyor.

Cruise gemisinde karantina

Costa Smeralda
  • İtalya’nın Civitavecchia kentine demirleyen “Costa Smeralda” isimli cruise gemisinde koronavirüs alarmı verildi. 751’i Çinli 7 bin yolcusu bulunan gemideki Çinli bir çiftte yüksek ateş görüldü. Çinli çift diğer yolculardan ayrı bir odaya alınırken, test sonuçları gelene kadar yolcuların gemiden ayrılması yasaklandı. Çiftin ilk test sonuçlarında koronavirüse rastlanmadı. Yolcularından 27’si Türk olan gemi, kesin test sonuçlarının çıkacağı bu akşama kadar demirli kalmaya devam edecek

Vuhan’dan alıp gelecek
DÜNYA
Vuhan’dan alıp gelecek
DSÖ acil durum ilan etti

DSÖ acil durum ilan etti

​Virüs şu ana kadar en az 16 ülkede görüldü.
Ne anlaşması? Bu işgaldir

Ne anlaşması? Bu işgaldir

Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri'nde konuşuyor.
TVNET Yılın En İyi Belgesel Kanalı seçildi

TVNET Yılın En İyi
Belgesel Kanalı seçildi

​Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.
Erdoğan'ın yanındayız

Erdoğan'ın yanındayız

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama.
MGK'dan <br>Kudüs vurgusu

MGK'dan
Kudüs vurgusu

Toplantının bildirisi yayımlandı.
Bu namertlik skandal ötesidir

Bu namertlik skandal ötesidir

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki.

8 farklı soruşturma başlatıldı

8 farklı soruşturma başlatıldı

Yıkılan binalarla ilgili Başsavcılık harekete geçti.
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden 22 ile kar yağışı uyarısı yapıldı.
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

​Marmaris açıkları beşik gibi sallanıyor.
Seferler azaltılacak

Seferler azaltılacak

​Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs önlemi.
Rusya<br>Çin sınırını kapattı

Rusya
Çin sınırını kapattı

​Vizeler askıya alındı, seferler ise iptal edildi.
O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki.
Bunlar daha<br>iyi günlerimiz

Bunlar daha
iyi günlerimiz

​Çin'de yaşayan Akçay koronavirüs dehşetini anlattı.
Taşınma başladı

Taşınma başladı

Para politikaları İstanbul'dan yönetilecek.
İznimiz yok

İznimiz yok

​Yeni Malatyaspor'dan, Trabzonspor'a tepki.
'Koca Yusuf'<br> yola çıkıyor

'Koca Yusuf'
yola çıkıyor

Çin'deki 34 Türk'ü vatandaşını tahliye edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.