105 yıldır dinmeyen acı: Azerbaycanlıların Soykırımı Günü

Azerbaycan tarihinin kan ve acıyla anılan en hüzünlü günlerinden birisi 1918'de yaşandı. On binlerce masumu, Ermeni ve Bolşevik güçler, Türk ve müslüman oldukları için katletti. "Azerbaycanlıların Soykırımı Günü" olan 31 Mart'ta bu tarihi acı anılıyor.