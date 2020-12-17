116 aileye daha sıcak yuva

Katar Kızılayı ve AFAD’ın Fırat Kalkanı bölgesindeki işbirliği meyvelerini vermeye devam ediyor. “Amran Konut Köyü” adı verilen “Crescent Residential City” projesinin ikinci etabı tamamladı.
- Suriye’nin El-Bab kenti yakınlarında 116 daireden oluşan yeni konut projesi, geçen yıl açılışı yapılan ve 92 daireden oluşan birinci etabın devamı olarak inşa edildi. Proje, kamplarda yaşayan dul, yetim ve özel ihtiyaçları olan Suriyelileri çadırlardaki zor yaşam şartlarından kurtarmayı ve onları sıcak bir yuvaya kavuşturmayı hedefliyor.
Projenin tamamı 52 binada bulunan 208 daireden oluşuyor. Köyde sağlam bir elektrik altyapı sistemi, iki içme suyu şebekesi, asfalt yollar, bir cami ve sakinlere hizmet verecek dükkanlar yer alıyor. Bölgenin yönetimini ise Al-Bab Şehri yerel meclisi üstlenecek. Amran konutlarındaki yeni evine kavuşan Ebu Muhammed, duygularını şöyle aktardı:
HAYALİMDEKİ EVE KAVUŞTUM
- "Halep kentindeki evim bombalandı ve bacağımı kaybettim. Annem, eşim ve 9 çocuğumla tek bir çadırda yaşamak zorunda kaldım. Ailem ile yaşayacağım bir evin hayalini kuruyordum ve sonunda kavuştum. Acılarım sona erdi. Çadırda doğup büyüyen çocuklarım ilk defa gördükleri beton ev hayatına çok şaşırdılar. Onların bu mutluluğu her şeye değer. Projeyi hayata geçirenlere, katkıda bulunanlara çok teşekkür ediyorum."