116 aileye daha sıcak yuva

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Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu halka 10 bin zeytin ağacı fidanı dağıttı

Dünyanın en güçlü antioksidan özelliğine sahip olan zeytin ağacı ve yaprağı, koronavirüs tedavisinde de önemli işlev görüyor. Koronavirüs salgını dünyada etkisini göstermeye devam ederken Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın belediyeye bağışladığı 10 bin zeytin ağacı fidanını kapı kapı dolaşıp halka dağıttı. Sarıalioğlu yaptığı açıklamada, "Haydi hep birlikte 10 bin zeytin ağacını toprak ile buluşturalım. Şimdi geleceğe nefes olma vakti." ifadelerini kullandı.