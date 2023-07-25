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Dünya

138 sortide 414 ton suyla yangına müdahale

Rodos’taki büyük yangını söndürme çalışmalarına katılan Türkiye’ye ait iki yangın söndürme uçağı, iki günün sonunda 138 kez sorti yaparak 414 ton su boşalttı.

Dış Haberler
04:00 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Türk ekibi Atina'da yangına karşı canla başla mücadele ediyor

Türk ekibi Atina'da yangına karşı canla başla mücadele ediyor

Yangını söndürmek için çalışan Türk ekibinin özverisine Yunan medyası da dikkat çekti. Haberlerde "Türkiye'nin mücadelesi oldukça çarpıcı" ifadesi kullanıldı.

KORFU'YA DA SIÇRADI

Diğer yandan Rodos’un ardından Korfu Adası’nda da yangın çıktı. Bir itfaiye sözcüsü AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yaklaşık 2500 kişinin tahliye edildiğini ve yangında herhangi bir ev ya da otelin hasar görmediğini belirtti. Yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı, bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.



#Rodos
#Yangın
#Türkiye
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