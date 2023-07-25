138 sortide 414 ton suyla yangına müdahale

Diğer yandan Rodos’un ardından Korfu Adası’nda da yangın çıktı. Bir itfaiye sözcüsü AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yaklaşık 2500 kişinin tahliye edildiğini ve yangında herhangi bir ev ya da otelin hasar görmediğini belirtti. Yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı, bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.