15 Temmuz'un tek öğretmen şehidiydi: Yusuf Elitaş'ın adı Afrika'da yaşatılıyor

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan ve Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Yusuf Elitaş, o gece hayatını kaybeden tek öğretmen olmuştu. Altındağ ilçesinde yaşayan Elitaş’ın ismi, doğduğu topraklardan binlerce kilometre uzakta, suya erişimin hayati bir ihtiyaç olduğu Afrika’da yaşatılıyor.