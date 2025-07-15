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15 Temmuz'un tek öğretmen şehidiydi: Yusuf Elitaş'ın adı Afrika'da yaşatılıyor

15 Temmuz'un tek öğretmen şehidiydi: Yusuf Elitaş'ın adı Afrika'da yaşatılıyor

18:5615/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şehit Yusuf Elitaş için Afrika'da açılan su kuyusu.
Şehit Yusuf Elitaş için Afrika'da açılan su kuyusu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, şehit öğretmen Yusuf Elitaş’ın aziz hatırası Afrika’da açılan bir su kuyusuyla yaşatılıyor. Ankara merkezli Saye İnsani Yardım Derneği, Çad’ın Ati bölgesinde inşa ettiği su kuyusunu, 15 Temmuz’un yıl dönümünde tekbirler eşliğinde hizmete sundu.

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan ve Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Yusuf Elitaş, o gece hayatını kaybeden tek öğretmen olmuştu. Altındağ ilçesinde yaşayan Elitaş’ın ismi, doğduğu topraklardan binlerce kilometre uzakta, suya erişimin hayati bir ihtiyaç olduğu Afrika’da yaşatılıyor.

Saye İnsani Yardım Derneği tarafından 2024 yılında temeli atılan su kuyusu, Çad’ın kalabalık Ati bölgesinde kurulan Abdullah Faruki Külliyesi’nin su ihtiyacını karşılayacak. Güneş enerjisi sistemiyle çalışan kuyu, külliyede yer alan sağlık ocağı, doğumevi, yetim evi, okul, tarımsal üretim alanları, aşevi ve hayvancılık birimlerinin su teminini sağlayacak.

Dernekten yapılan açıklamada, projeye destek veren tüm hayırseverlere ve şehit Yusuf Elitaş’ın ailesinden Hasan Elitaş, Nuray Elitaş, İbrahim Kutlu ve Güleser Kutlu’ya teşekkür edildi.

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