175 timle ‘Kıran-5’

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatlarıyla eşgüdümlü olarak düzenlenen Kıran Operasyonları sayesinde Türkiye’ye sızmaları engellenen teröristlerin içerideki son kalıntıları da temizleniyor. PKK’ya yönelik dün Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde ‘Kıran-5’ operasyonu başlatıldı. Son dönemde gözlenen hareketlilik üzerine başlatılan operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.

ÇOCUKLARIN EĞİTİLDİĞİ YER

Bölge geçmişte özellikle terör örgütü PKK tarafından kandırılıp kaçırılan çocukların Kandil’den önceki durağı olarak biliniyor. Örgüt, Diyarbakır Kulp’tan Şenyayla bölgesini de kapsayan bu alanda çocukları eğitip sonra dağa çıkarıyor. PKK’nın lojistik, personel ve diğer tüm sistemlerinin kontrol edildiği bölgede, kaçırılan çocukların eğitildiği küçük kamplar yer alıyor. Operasyon kapsamında, teröristlerin kış üslenmesini engellemek üzere bölge karış karış taranacak. PKK’ya ait kamp alanları, her türlü sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilecek.

İHA VE ATAK’LAR DESTEK VERİYOR

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Mustafa Başol’un yönettiği operasyonda timlere insansız hava aracı (İHA) ve ATAK helikopterleriyle de havadan destek veriliyor. 17 Ağustos’ta Şırnak, Hakkari ve Van’da terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan ‘Kıran’ operasyonunun ardından 27 Ağustos’ta Mardin, Şırnak ve Batman’ı kapsayan ‘Kıran-2’ operasyonu gerçekleştirilmişti. Siirt ve Şırnak’taki Helekol ve Bestler Dereler’de ‘Kıran-3’ operasyonu 21 Eylül’de; Ağrı, Iğdır ve Kars’ı kapsayan ‘Kıran-4’ operasyonu ise 24 Eylül’de başlatılmıştı.

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3 ayda 103 terörist

İçişleri Bakanlığı’nca 17 Ağustos’ta başlatılan “Kıran Operasyonları” kapsamında bugüne kadar toplam 103 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince imha edilen 169 mağara, sığınak ve depoda çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda 19 işbirlikçi de yakalandı. Bölgede etkili olarak devam eden Kıran Operasyonlarıyla PKK’nın yurt içindeki kış üslenmesi engellenip lojistik sistemleri çökertildi. PKK’ya personel aktarımı büyük ölçüde durdu, adam kaçırmaların önüne geçildi.

Metina’ya hava harekatı

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, PKK’lı 9 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.