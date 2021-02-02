180 bin kişi İdlib’den gitti

Bahar Kalkanı Harekatı sonrası varılan ateşkesle 180 bin kişinin eski bölgelerine döndüğü, 780 bine yakın kişinin bölgedeki kamplarda yaşamlarına devam ettiği belirtildi.

AFAD Suriye Koordinasyon Çalışma Grubu’nun İdlib raporunda nüfus hareketlerine ilişkin dikkat çekici veriler yer aldı. Rejim saldırıları sebebiyle 1 Aralık 2019’dan ateşkesin başladığı Mart 2020’ye kadar yaklaşık 960 bin kişinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve sınırdaki güvenli bölgelere göçtüğü vurgulandı. Bahar Kalkanı Harekatı sonrası varılan ateşkesle 180 bin kişinin eski bölgelerine döndüğü, 780 bine yakın kişinin bölgedeki kamplarda yaşamlarına devam ettiği belirtildi.

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Söz konusu nüfus hareketinin İdlib merkez, İdlib kuzeyi, Atme kamplar bölgesi, sınırına yakın noktalar, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine yaşandığı kaydedildi. Ateşkes sonrası Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinden ise yaklaşık 277 bin kişi İdlib’e döndü. Ancak rejim ihlalleri nedeniyle tekrar sınıra göç gözlendi.