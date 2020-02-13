Dünya 20 Almandan 3 milyon euro vurmuşlar
AVRUPA

20 Alman’dan 3 milyon euro vurmuşlar

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar Almanya’da 20 yaşlı kişiyi çağrı merkezi üzerinden 3 milyon Euro dolandırdı. Şüpheliler arasında Türkiye’den 36, Almanya’dan aralarında Brezilyalı, Arnavut ve Polonyalıların olduğu 76 şüpheli aranıyor. Operasyon Türk ve Alman polisinin ortak çalışmasıyla yapılıyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Adrese yapılan baskında Almanya'da vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı.
Adrese yapılan baskında Almanya'da vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da başarılı operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı’nın hazırladığı raporla harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya’da yaşayan F.Ö. ile şebeke üyelerinin İstanbul’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden aradığı Almanya’daki yaşlı insanları, “kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp kandırarak” 3 milyon Euro (19.7 milyon TL) vurgun yaptığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iddiaları doğrulayınca soruşturma genişletildi.

Adreslerde yüklü miktarda euro, tabanca, çok sayıda bilgisayar ve sim kart ele geçirildi.

ADRESLERE BASKIN

  • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 20’ye yakın Alman vatandaşının benzer yöntemle dolandırıldığı tespit edildi. Alınan paraların da kara ve havayolu ile Türkiye’deki elebaşlarına gönderildiği tespit edildi. Türk polisi ve Almanya Federal Polis Teşkilatı belirlenen adreslere dün sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Antalya ve Muğla’da 31’i Türk 5’i Alman şüpheli ve Almanya’da 21’i Alman, 15’i Türk, 2 Brezilyalı, bir Arnavut ve bir Polonya uyruklu 76 şüphelinin yakalanması hedefleniyor.

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