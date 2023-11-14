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Dünya

20 yıldır Kudüs'e gidemeyen var

İşgalci İsrail, kurduğu bin 800 sözde ‘kontrol noktası’ ile Filistinlilerin Kudüs ve Batı Şeria arasındaki bağını kesiyor. Çile noktalarına dönüşen kontrollerdeki keyfi engeller yüzünden 20 yıldır doğduğu toprağa, Kudüs'e geçemeyenler var.

Canberk Doğan
04:00 - 14/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 01:17 - 14/11/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Gazze’de katliamlarına devam eden İsrail, Kudüs ve Batı Seria’da ise oluşturduğu 1800 sözde “kontrol noktası” ile Filistinlilere keyfi engel çıkarıyor. Bu nedenle 30 dakikalık bir mesafede yolculuk 3-4 saati buluyor. İşgalci yerleşimcilerin çıkardıkları engellemeler de eklendiğinde Filistinli için kendi yurdunda bir noktadan diğer bir noktaya seyahat kabusa dönüşüyor.

KEYFİ UYGULAMALAR

İşgalci İsrail’in kurduğu kontrol noktalarının büyük çoğunluğu Batı Şeria’da bulunuyor. Filistinli yetkililerden herhangi bir izin almadan kurulan kontrol noktalarından İsrail polisinin izni olmadan hiçbir Filistinli ne Kudüs’ten Batı Şeria’ya ne de Batı Şeria’dan Kudüs’e geçiş yapabiliyor. Keyfi uygulamaların olduğu kontrol noktası sayısı 1800’ü aştığı bildirilirken buralardan geçiş bazen saatleri bulabiliyor.

YERLEŞİMCİ TERÖRİSTLER YOL KESİYOR

Bu durum normalde 30 dakika sürecek olan bir yolculuğun 3-4 saate çıkmasına neden oluyor. Engellemeye tepki gösteren Filistinlileri ise gözaltı bekliyor. Batı Şeria’daki Cenin, Nablus, El-Halil gibi bölgelerde durum çok daha kötü. Bu noktalara kurulan kontrol noktalarının yanı sıra Yahudi yerleşimciler teröristler de kafasına göre bölgede yol kesiyor.

PLAKALAR ÜZERİNDEN FİŞLEME

İsrail polisi Batı Şeria’da yaşayanların Kudüs’e geçişine hiçbir şekilde izin vermiyor. Bunun ayrımı ise araçlardaki plaka renginden anlaşılıyor. Kudüs’te bulunan araçların plaka rengi sarı font üzerine siyah veya mavi numaralardan oluşurken, Batı Şeria’daki araçlar beyaz font üzerine siyah numaralı. Bu durumda Kudüs’ten gelen bir araç Batı Şeria’ya sıkıntısız biçimde girebilirken, Batı Şeria plakasında sahip bir aracın izni olmadığı takdirde geçişine hiçbir şekilde müsaade edilmiyor. Bu sebeple 20 yıldır doğduğu toprak olan Kudüs’e gidemeyen Ramallah sakinleri var.



#Kudüs
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