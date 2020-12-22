Dünya 22 STKdan Filistinli göçmenlere destek Lübnandaki kamplarda su bile yok
ORTADOĞU

22 STK’dan Filistinli göçmenlere destek: Lübnan'daki kamplarda su bile yok

22 STK’dan Filistinli göçmenlere destek: Lübnan'daki kamplarda su bile yok

Lübnan’da nüfusları 500 bini aşan ve dışarıdan yardımlarla yaşam savaşı veren Filistinli mülteciler için İHH öncülüğünde 22 STK harekete geçti. STK’lar “Filistin Kampları - Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası” başlattı. İHH Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, “Gıda ve temiz içme suyu yokluğundan ciddi sağlık problemleri yaşanıyor” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
STK’lar tarafından yapılan açıklamada 5 milyondan fazla Filistinlinin, yıllardır farklı ülkelerde, vatanlarından uzakta kötü hayat koşulları altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı vurgulandı.
STK’lar tarafından yapılan açıklamada 5 milyondan fazla Filistinlinin, yıllardır farklı ülkelerde, vatanlarından uzakta kötü hayat koşulları altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı vurgulandı.

Filistinli mültecilerin bulunduğu kamplara yönelik iyileştirme ve kalkınma projeleri başlatan STK’lar sorunlarının çözülmesi için yardım kampanyası için harekete geçti. Farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin birçok haktan mahrum olduğunu belirten İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, “Lübnan’da yaşayan Filistinli mültecilere vatandaşlık hakkı tanınmıyor ve özel bir yabancı grup olarak değerlendiriliyorlar. İş, sağlık ve eğitim gibi temel haklardan bile faydalanamıyorlar. İş alanları kısıtlanmış durumda. Kamu kurumlarının imkânlarından faydalanamadıkları için uluslararası STK’ların yardımlarına muhtaç durumdalar. Fakat aşırı kalabalık kamplar, hijyen koşulların tesis edilmemesi, alt yapı yetersizliği, gıdaya ve temiz içme suyuna erişimin zor olmasından dolayı ciddi sağlık problemleri yaşanıyor. Filistinli çocuklar devlet okullarına kabul edilmediği için eğitimlerine sadece BM’ye bağlı okullarda devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu okullarda da öğretmen yetersiz ve elli kişilik sınıflar bulunuyor” dedi.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

  • Son yıllarda bir milyondan fazla mültecinin Lübnan’a göç ettiğini söyleyen Oruç, “Uzun zamandan beri BM Lübnan Ofisi ve fon sağlayan ülkeler ekonomik nedenlerle Lübnan’daki Filistinli mülteci kamplarına yönelik yardımlarını askıya almak zorunda kaldı. Bundan dolayı sadece dışarıdan gelen yardımlarla ayakta kalmak zorunda olan Filistinli mültecilerin hayatları durma noktasına geldi” şeklinde konuştu.

METREKAREYE DÖRT KİŞİ DÜŞÜYOR

Oruç sözlerine şöyle devam etti: “Kamplarda bazı bölgelerde metrekareye 4 kişi düşüyor. Bir kişinin dahi geçmekte zorlandığı daracık sokaklar var. Birbirine bitişik yapılan evlerin yüzde sekseni güneş görmüyor. Bu düzensiz kamplarda elektrik, su ve çöp problemleri insan hayatını tehdit edecek boyuta ulaşmış durumda. Başta gıda ve temel ihtiyaçların karşılanması, evlerin tadilatı, kamplardaki sorunların giderilmesi, işsizlik, eğitim ve sağlık sorunlarına çözüm bulunması gibi yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla Türkiyeli STK’lar olarak harekete geçiyoruz. Bizler Türkiyeli hayırsever kardeşlerimizin mazlumları dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmadığını biliyoruz. Dünyanın neresinde bir sorun varsa oraya uzattığımız merhamet elimizi bu sefer Lübnan’da 72 yıldır vatanlarından uzakta yaşamak zorunda kalan Filistinlilere uzatıyoruz.”

Kimler destek veriyor?

  • Kampanyaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Sadakataşı Derneği, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER), Cihannüma Derneği, Deniz Feneri, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Fetih Der, Umut Ol Derneği, Uluslararası Doktorlar Birliği (AID), Yetim Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Sağlık ve Medeniyet Derneği, Darüleytam Derneği, Verenel Derneği, Hayat Yolu Derneği, Uluslararası Su Kuyusu Derneği ve UDEF (Uluslararası Öğrenci Derneği Federasyonu) destek veriyor.
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