2.3 milyon kişi karanlıkta kaldı

İşgalci güç aralıksız hava saldırılarından sonra karadan da Gazze’yi bombardımana başlarken, abluka altındaki bölgede bulunan tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2,3 milyon nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi. Elektrik yokluğunda aksayan diğer hizmetlerin yanında özellikle sağlık alanında bir felaket yaşanmasından korkuluyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ellerinde kalan sınırlı elektriğin mümkün olduğunca çok insanın kurtarılabilmesi amacıyla hastanedeki acil yardım servislerine sağlandığı belirtildi. Birkaç gündür zor şartlarda aralıksız işlerine devam etmeye çalışan Filistinli doktorlar ise elektrik yokluğu nedeniyle dünyaya acil yardım çağrısı yaptı. İşgalci güç, sağlık altyapısının yanında okulları da hedef gözetmeksizin vurmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki İslam Üniversitesi’ni hedef alması sonucu üniversite binaları kullanılamaz hale geldi. Saldırılardan korunmak için Birleşmiş Milletler’e bağlı okullara sığınan Filistinlilerin sayısı da 175 bini geçti.

Fosfor bombası kullandı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı sayısı 260’ı çocuk 1055’e ulaşırken, 5184 kişi de yaralandı. İsrailli yetkililerden yapılan açıklamada ise cumartesi günü Hamas tarafından gerçekleştirilen operasyonda ölü sayısının 1200’e, yaralı sayısının da 2800’e çıktığı belirtildi. Gazze’deki bombardımana devam eden Siyonist hükümetin, geçmiş yıllarda olduğu gibi yasaklı beyaz fosfor bombaları kullanmaya devam ettiği bildirildi. Filistinli direnişçiler de, Gazze’nin bombalanmasına karşılık

İsrail’in Aşkelon kentini füzelerle hedef almaya devam ediyor.

Bölgeden son yansıyan görüntülerde Demir Kubbe sisteminin karşılayamadığı bazı füzelerin binalarda ve araçlarda hasara neden olduğu, itfaiyecilerin de yangınları söndürmek için devreye girdiği görüldü. Füze saldırılarında iki İsraillinin de yaralandığı

açıklandı.

Altyapıya bilinçli saldırı

İşgalci İsrail’in bombardımanı altındaki Gazze’nin Belediye Başkanı Yahya R. A. Alsarraj, Siyonist hükümetin kasıtlı olarak altyapı tesislerini hedef aldığını ve yaşam noktalarına yönelik saldırılar nedeniyle 260 binden fazla sivilin sığınmacı konumuna düştüğünü açıkladı. Bölgedeki son insani durumla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Alsarraj, İsrail’in vurduğu ana hedeflerin ayakta kalan binalar olduğunu belirterek, “İsrail şu anda iyi durumdaki binaları ve özellikle yeni binaları hedef alıyor, yerle bir ediyor. Sadece binaları yerle etmekle kalmıyor. Adım adım yerle bir ederek ilerliyor ve Gazze'ye çok büyük bir yıkım yaşatıyor” diye konuştu. Pazartesi gecesi dehşetli bombardıman altında kaldıklarını da belirten Alsarraj, “Ticari mağazalar da yerle bir edildi. Yıkım Gazze’nin çok farklı bölgelerinde yaşandı. Ve büyük çoğunlukla sivil halkın yaşadığı yerler vuruldu. Diğer taraftan kamu binaları, hükümete ait, devlete ait binalar da aynı şekilde yerle bir edildi” şeklinde konuştu.







