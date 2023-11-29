30 Filistinli daha özgür

Hamas 7 Ekim’de Aksa Tufanı Operasyonu’nu başlatınca Gazze’deki bazı Filistinlilerin bireysel olarak bazı İsraillileri esir aldığı biliniyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, o rehinelerden biri 21 yaşındaki Maya Regev’di. ŞÜKRAN, BYE Regev’in kendisini kaçıran gençle arkadaş olduğu ve önce İsrail’e dönmek istemediği belirtiliyor. Regev’in İsrail’e götürülürken kendisine eşlik eden Hamas üyesiyle vedalaşması dikkat çekmişti. Regev, kendisine “Bye Maya” diyen Hamas savaşçısına “Şükran, bye” karşılığını verdi.