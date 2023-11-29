30 Filistinli daha özgür

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Hamas ile terör devleti İsrail arasında beşinci esir takası dün akşam gerçekleşti. Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. 10 İsrailli esirin yanı sıra 2 yabancı da serbest bırakıldı. 12 kişi önce Mısır’a, ardından İsrail’e götürüldü. Tel Aviv yönetimi de Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmasından bir süre sonra İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ve çocuk esir de serbest bırakıldı.