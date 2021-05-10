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Dünya 34 yılda 11 bin Filistinli katledildi
ORTADOĞU

34 yılda 11 bin Filistinli katledildi

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail’in Filistin’deki suçlarını raporlaştırdı. “Yaşam Hakları İhlalleri” bölümünde yer alan bilgilere göre 1987 yılından bu yana en az 10 bin 925 Filistinli katledildi. Son 20 yılda katledilen çocuk sayısı 2 bin 103. Bunların 507’si 0-8 yaşları arasında.

Osman Özgan Yeni Şafak
34 yılda 11 bin Filistinli katledildi
Arşiv

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya ve namaz kılan Filistinlilere saldıran İsrail’in Kudüs’teki hak ihlallerini 6 başlıkta raporlaştırdı. “İbadet Özgürlüğüne Karşı Yapılan İhlaller” başlığı altında İsrail’in kurulduğu günden bu yana Mescid-i Aksa’yı hedef aldığına dikkat çekildi. 1969 yılında Mescid-i Aksa’nın bir kısmının yakıldığı belirtilirken, Yahudi fanatikler tarafından Aksa’ya yönelik birçok kundaklama girişimi olduğu aktarıldı. Birçok camiye, eve, okula zarar veren kazı çalışmalarının Kudüs’teki Harem-i Şerif etrafında sürdüğü, Müslümanların camiye girişlerine yasaklamalar getirildiği kaydedildi.

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ELLERİNDE ÇOCUKLARIN KANI VAR

Raporun, “Yaşam hakları ihlalleri” kısmına göre 1987 yılından itibaren en az 10 bin 925 Filistinli, İsrail tarafından öldürüldü. 2000-2019 yılları arasında 2 bin 103 Filistinli çocuk İsrail tarafından öldürüldü. 0-8 yaş arası 507, 9-12 yaş arası 358, 13-15 yaş arası 608 ve 16-17 yaş arası 620 çocuğun öldürüldüğü raporda belirtildi. “İşkence ve kötü muamele” başlığı altında da 1987-1999 arasında İsrail’de işkencenin yasaklandığı ifade edildi. BM’ye göre İsrail hala işkencenin en az 200 farklı çeşidini uyguluyor. “Mülkiyet hakkı ihlalleri” başlığı altında da Araplar arasında konut satışına izin verilmediği, Filistinlilerin miras hakkından mahrum edildiği kaydedildi.

YÜZDE 85’İ İŞGAL ALTINDA

“Filistin’de toprak gaspı” başlığı altında da İsrail’in Filistin topraklarının işgali anlatıldı. Yahudilerin Filistin topraklarının sadece yüzde 6’sına sahip olduğu aktarılan raporda, ancak bugün Filistin topraklarının yüzde 85’inden fazlasının işgal altında olduğu belirtildi.

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