37. Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması ile gençlerin Kur'an ile bağı güçleniyor

Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip yarışma, bu yıl 18 Ekim Cumartesi günü Almanya’nın Bielefeld kentindeki Stadthalle’de büyük finalle sonuçlanacak. Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç "Avrupa'da bir Müslüman gencin kimliğinin inşasında bu yarışmaların çok önemli olduğuna inanıyoruz. Müslüman toplulukların burada kalıcı hale gelmesiyle birlikte, camilerimiz ve eğitimlerimiz kurumsallaştı." vurgusu yaptı. Murat Kubat'ın sorularını yanıtlayan Yalınkılıç, Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışmasının amacı ve yıllara uzanan hedefleri dahil pek çok soruya cevap verdi.

37.Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması hangi motivasyonla başladı?

"Kur'an-ı Kerim yarışmamız ilk defa 1985 yılında, hafta sonları camilerimizde Kur'an eğitimi alan çocuklar arasında bir heyecan oluşturmak amacıyla başladı. O günün mütevazı şartlarında bu yarışmanın böylesine bir seviyeye ulaşacağı belki de kestirilemiyordu. 85'te başlayan yarışma, zor şartlar nedeniyle üç yıl (87, 89) yapılamamış olsa da, 90’lı yıllardan itibaren aralıksız olarak devam etti ve aradan geçen 40 yılda büyük bir ivme kazandı."

Geldiğiniz noktada bir kalite artışı yakaladığınızı düşünüyor musunuz?

"Avrupa şartlarında yetişen çocuklara Kur’an öğretmek zor bir işti. İlk dönemlerde Kur’an’ı iyi öğreten hoca bulmakta zorluklar yaşanıyordu. Ancak zamanla camilerimiz oturdu, eğitimci eksiği büyük ölçüde giderildi ve bugün gelinen noktada güzel bir kaliteyle karşı karşıyayız. Gençlerimize Kur’an öğretmek ve onların hafızlığına katkı sağlamak bizim için bir ibadettir. Dolayısıyla her ne kadar bir yarışma olsa da, biz bir ibadetin inşasına zemin hazırlıyoruz."

Birinci Olmak, Kur'an'la Bir Ömür İnşa Etmek Demektir

"Yarışmamız iki yaş grubuna hitap ediyor: 10-13 ve 14-18 yaş arası. Bu gruplama, hem ses gelişimi hem de Kur’an eğitimindeki ilerleme seviyesini dikkate alarak belirleniyor. Değerlendirme süreci ise oldukça titizdir; yarışmacılar mahreç, tecvid kurallarına riayet, eda, kıraat usulü, ses tonu ve nefes kontrolü gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Amaç sadece güzel okumak değil, Kur'an’ın maneviyatını hissetmek ve o hissi gönüllere yansıtmaktır. Bu bir hafızlık yarışması değildir; çünkü hafızlık için ayrı bir yarışmamız mevcut. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışmasıdır. Jüri üyelerimizi ise, alanında uzman ve tecrübeli hocalarımızdan oluşturuyoruz. Geçmişte bu yarışmalarda dereceye girmiş eski birincilerimiz bile jüri olabiliyor."

Yarışmaya katılan gençlerin hayatında bu deneyim nasıl bir iz bırakıyor?

"Bu yarışma, bir eğitim yolculuğudur. Her yarışmacı, hocasının rehberliğinde haftalarca özel dersler alır. Bu derslerde sadece tilavet değil, Kur’an’a yaklaşım bilinci, saygı ve ihlas da öğretilir. Bu yarışmaların en güzel yönü, gençlerimizin Kur’an’la duygusal bir bağ kurmalarına vesile olmasıdır. Hayatlarını Kur’an üzerine inşa etmeye başlarlar. Kimisi mühendis, kimisi doktor ya da farklı mesleklerde çalışan arkadaşlarımız oldu. Ama bu yarışma, onların iman ve istikamet üzere bir hayat yaşamalarında belirleyici bir rol oynadı. Bugün o gençlerimiz, kendi mesleklerini icra ederken camilerde ders veriyor, hutbe okuyor ve teşkilatımızın farklı kademelerinde hizmet etmeye devam ediyorlar."

Avrupa’da Kur’an, Müslümanlara Özgüven Kazandırıyor

Murat Kubat: Bu tür organizasyonların Avrupa'da düzenleniyor olmasının kültürel ve dini açıdan önemi nedir?

Celil Yalınkılıç: Avrupa'da bir Müslüman gencin kimliğinin inşasında bu yarışmaların çok önemli olduğuna inanıyoruz. Müslüman toplulukların burada kalıcı hale gelmesiyle birlikte, camilerimiz ve eğitimlerimiz kurumsallaştı. Kur’an-ı Kerim’i çok güzel okuyan gençlerin yetişmesi ve bunların yarışmalarının yapılması, burada bir özgüven durumu oluşturuyor. Sonuç olarak, bu yarışma sadece bir ses yarışması değil; bir neslin Kur’an’la diriliş yolculuğudur. Her bir yarışmacı, Kur’an’ın sönmeyen bir ışığıdır ve her yıl, "Oku! Rabbinin adıyla oku" emri, Avrupa semalarında yeniden yankılanmaktadır.

Avrupa'nın kaç ülkesinden katılım sağlanıyor?

Celil Yalınkılıç: Bu yarışmanın adı Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilaveti Yarışması. Teşkilatımızın bulunduğu bütün ülkelerden, hatta Avustralya ve Amerika gibi kıtalar ötesinden bile öğrenci kabul ediyoruz. İlk yarışmaya 4 ülkeden katılım vardı (Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya). Ancak şu an bu sayı çok daha genişledi. Birinci olmak, her ne kadar önemli olsa da asıl kazancımız, bu yarışmanın Avrupa'daki camilerimizde Kur'an eğitimi almış gençler arasında yapılıyor olmasıdır. Bu, yarışmanın geleceği adına en önemli kriterlerden biridir.

Bu yarışmanın geleceğine dair hedefleriniz nelerdir?

"Bu yarışmalar muazzam bir seviye yakaladı. İlk yıllarda 200-300 kişiyle yaparken, bugün 3000-5000 kişinin hınca hınç doldurduğu salonlarda bir Kur'an şölenine dönüşüyor. İnsanlar otobüslerle, uçaklarla, binlerce kilometre kat ederek geliyor. Hatta Avustralya’dan sırf bu yarışmayı izlemek için gelen kardeşlerimiz bile var. İnşallah gelecekte bu yarışma dünya çapında büyük bir yarışmaya dönüşecektir. Şu an sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip ediliyor ve uluslararası bir kitleye ulaşıyor.

Allah mahcup etmesin, bütün gençlerimizi tebrik ediyoruz. Hepsi bizim için gönlümüzde birincidir. Bu vesileyle, yarışmaya emek veren tüm gönüllülere, eğitimcilere ve bu manevi yolculuğa katılan her bir evladımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 18 Ekim Cumartesi, saat 13:30'da, Almanya'da bulunan Stadthalle Bielefeld'de gerçekleşecek olan büyük finale tüm Kur'an dostlarını beklediğimizi belirtmek isterim."



