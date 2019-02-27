Dünya 4 aylık bebeğiyle yolculuk yapan anneden yolculara jest
ASYA

4 aylık bebeğiyle yolculuk yapan anneden yolculara ağlama sesi önleme kiti

4 aylık bebeğiyle yolculuk yapan anneden yolculara jest

Kuzey Kore'den Kaliforniya'ya gitmek için uçaktaki yerlerine oturan yolcular masalarında ilginç bir sürprizle karşılaştı. 4 aylık bebeğiyle 10 saatlik yolculuk için uçağa binen kadın, uçaktaki tam 200 yolcu için 'şeker ve kulak tıkacı' hazırladı.

Haber Merkezi Diğer
Bir yolcu ise bu durumu sosyal medyada paylaştı.
Bir yolcu ise bu durumu sosyal medyada paylaştı.

Yolcuların masasına bırakılan şeffaf paketlerin içerisinde bir adet kulak tıkacı, şeker, çikolata ve bebeğin ağzından yazılmış bir not bulunuyordu.

  • Notta şu ifadeler yer aldı: "Merhaba, benim ismim Junwoo. 4 aylığım. Bugün annemle birlikte ABD'deki teyzemi görmeye gideceğim. Yolculuk sırasında biraz ses çıkarabilirim. Bu yüzden annem sizlere içerisinde şekerleme olan paket hazırladı. Lütfen çok ses çıkarırsam kulak tıkaçlarını da kullanın. İyi yolculuklar"

Anne ve 4 aylık bebeği Junwoo.

İsmi açıklanmayan annenin bu jesti, Dave Corona isimli bir yolcu tarafından Facebook'ta paylaşıldı.

Annenin yolcular için hazırladığı paket.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar annenin bu hareketini kibar ve düşünceli bulduklarını söylerken, bazıları da tam tersini söyledi. Kullanıcılar, bebeklerin uçakta ağlamalarının doğal olduğunu ve yolcuların çocuklu ailelere kendilerini suçlu hissettirmemeleri gerektiğini belirtti.

Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

​Hindistan'la tırmanan gerilim sonrası bölgeyi etkileyecek gelişme.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Yerine getirilen isim belli oldu.
Bir günde 33 ton satıldı

Bir günde 33 ton satıldı

​Tanzim noktalarında satılan bakliyata ilgi büyük.
İstanbulda dolu sürprizi

İstanbulda dolu sürprizi

Bir anda başladı, trafikte aksamalara neden oldu.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

Bakan Albayrak: Çalışmalarımız devam ediyor.

Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
Her şeyin turşusu çıktı

Her şeyin turşusu çıktı

Olmaz demediler; nar, muz, çilek ve kavun dahil
65 çeşit meyve ve sebzenin turşusunu kurdular.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde aynı anda tatbikat.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.