5 subay öldürüldü

İsrail işgal ordusu Gazze içlerine girdikçe verdiği kayıp sayısı da hızla artıyor. Gazze'nin kuzeyinde ve güneyde Han Yunus'ta yoğunlaşan çatışmalarda işgalci gücün üst düzey kayıplar vermeye başladığı da belirtiliyor. Buna göre kuzeydeki çatışmalarda İsrail ordusundan bir albay ve yarbayın bulunduğu 5'i subay, 10 İsrail askeri öldürüldüğü belirtildi. Haaretz gazetesinin haberinde, Şucaiye Mahallesi'nde ateş açılması üzerine İsrail askerlerinin bir binaya yaklaştığı, burada yoğun silah ateşi ve patlayıcılarla tuzağa düşürülerek yaralandıkları aktarıldı.

Yaralı askerleri kurtarmaya giden iki birliğin de benzer biçimde tuzakta patlayıcı ve silah ateşiyle karşılaştığı belirtildi. Yakındaki tünellere kaçırılmasından korkulan askerlerin, hava ve topçu desteğiyle çıkartıldığı paylaşıldı. Öte yandan Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri'nin Gazze'de 15 kişilik İsrail gücüne karşı kurduğu "pusuda" ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. 7 Ekim'den bu yana 115’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 İsrail askeri öldürüldü. Ancak işgalci gücün can kaybı ve yaralı sayısının daha fazla olduğu değerlendiriliyor