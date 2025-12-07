Yeni Şafak
70 maddelik ortak bildiri

04:007/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi’deki görüşmelerinin ardından 70 maddelik kapsamlı bir ortak bildiriye imza attı.

İki lider, iş birliği alanlarını genişletme kararı alırken, çok kutuplu bir dünya düzenine katkı sağlama iradelerini teyit etti. 70 maddelik belge, 11 ana başlık altında yapılandırıldı. Bu başlıklar arasında ticaret ve ekonomi, enerji ortaklığı, ulaştırma ve lojistik bağlantılar, Rusya’nın uzak doğusu ve Arktik bölgesinde iş birliği yer aldı. Putin ve Modi ortak bildiride, Rusya ve Hindistan’ın önde gelen güçler olarak yalnızca çok merkezli bir Asya’da değil, çok kutuplu bir dünyada da küresel barış ve istikrara katkıda bulunacağını belirtti. İki lider, Rusya ve Hindistan arasındaki stratejik ortaklığının sağlamlığından ve dış politika önceliklerinin örtüşmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.



