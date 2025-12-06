Rusya Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'da askeri unsurları vurduğunu açıkladı

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, bunların çalışmasını sağlayan enerji unsurlarına, askeri amaçlarla kullanılan liman altyapısına yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi. Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.