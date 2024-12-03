75 bin Filistinli katliam kıskacında

Terör devleti İsrail Gazze'yi hedef alan soykırım politikası yeni katliamlar ile devam ediyor. Bölgenin kuzeyine 60 güne yakın süredir hiçbir insani yardımın girişine izin vermeyen işgalci güç, havadan ve karadan aralıksız bombardımanlara da devam ediyor. İşgalci güç dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cebaliye beldelerini hedef aldı. Saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü. Kış şartlarının günden güne ağırlaşmasıyla bölgedeki insani durum kötüleşiyor.





BIR AILEYI DAHA YOK ETTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da önceki gün bir evi hedef aldığı hava saldırısında ölü sayısı 25'e yükseldi. Görgü tanıkları, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Beyt Lahiya beldesinde Filistinli "Lebed" ailesine ait evi bombalaması sonucu ölü sayısının 25'e çıktığını belirtti. Tanıklar, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğunu ifade etti.





NUSAYRAT VE REFAH DA VURULDU

Yine Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı işgalci güç tarafından top ateşiyle hedef alındı. Güneydeki Refah bölgesinde çatışmalar yaşanırken, Abasan el-Kebira beldesi de yine bombaların hedefi oldu.





VÜCUTLAR BUHARLAŞTI

Gazze'nin kuzeyinde yaşama tutunmaya çalışan, çoğu kadın ve çocuk 75 bin Filistinlinin ise bölgeye insani yardım girişinin işgalci güç tarafından engellenmesi nedeniyle ölüm-kalım mücadelesi verdikleri duyuruldu.

Öte yandan Gazze'deki sağlık otoriteleri İsrail bombardımanı sonucu bazı vücutların 'buharlaştığını" veya ciddi yanıklar ve tanımlanamayan yaraların vücutlarında oluştuğunu belirterek, uluslararası topluma işgalci güç İsrail'in kullandığı silahların soruşturulması çağrısında bulundu. İşgalci gücün Gazze'de yeni tür bir silah denediğinden şüpheleniliyor.

Terör devletinin, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli öldü, 105 bin 250 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



