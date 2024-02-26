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Dünya

8 operasyonda 417 hasta getirildi

İsrail’in bombardımanı nedeniyle tedavileri yarım kalan Gazzeli hastaların tedavilerine Türkiye’de devam ediliyor. Mısır'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen 8 tahliye operasyonuyla 417 hasta ve 465 refakatçi getirildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:42 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail’in bombardımanı nedeniyle tedavileri yarım kalan Gazzeli hastaların tedavilerine Türkiye’de devam ediliyor
İsrail’in bombardımanı nedeniyle tedavileri yarım kalan Gazzeli hastaların tedavilerine Türkiye’de devam ediliyor

Gazze’ye saldırılarını aylardır şiddetli bir şekilde devam ettiren işgalci İsrail, 7 Ekim’den bu yana 31 hastane ve 53 sağlık merkezini kullanılamaz hale getirdi. Bölgeye yardım elini uzatan Türkiye, Filistinli mazlumlara desteklerini sürdürüyor. Şu ana kadar Mısır'dan Türkiye'ye 8 tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

GAZZELİ 417 HASTA

İsrail’in bombardımanı nedeniyle tedavileri yarım kalan, Türkiye'nin yoğun çabaları ile Mısır El Ariş’ten 8 grup halinde Ankara'ya getirilen Gazzeli 417 hastanın Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Ankara ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ndeki tedavileri devam ediyor. Hastalara 465 refakatçi eşlik ediyor.

TABURCU OLANLAR KIZILAY GÖZETİMİNDE

Tedavi gören hastalardan taburcu edilen kadın ve çocuk hastalar refakatçileri ile birlikte Türk Kızılay’ın misafirhanesinde kalıyor. Merkezde 12 hasta ve 12 refakatçi bulunuyor. Hastaların rutin kontrolleri noktasında AFAD’dan destek alınıyor. AFAD, kontrolü olan hastayı hastaneye götürüp, ardından yeniden misafirhaneye getiriyor.

240 ton insani yardım

Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardımları da devam ediyor. Gazze için bugüne kadar Türk Hava Kuvvetlerine ait 18 uçakla 240 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edildi.



#Gazze
#Filistin
#Tahliye
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