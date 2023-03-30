Morityuslu Müslümanlar 84 yıl sonra yeniden Türk halkının yardımına koştular.
Türkiye'nin Dostları (Friends Of Turkiye) Derneği Kurucu Onursal Başkanı Ahmet Kemal Öncü, Hint Okyanusu'nda küçük bir ada ülkesi olan Morityus'ta yaşayan Müslümanların, 1939 Erzincan depreminden 84 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Türkiye'nin yardımına koştuğunu söyledi.
Türkiye'ye binlerce kilometre uzaklıkta, nüfusu yaklaşık 1 milyon 300 bin olan Morityus, Hint Okyanusu'nun ortasında 2 bin 40 kilometrekare yüzölçümüne sahip bir ada ülkesi.
Öncü, 2007'de Morityus'ta bir derneğe yaptığı ziyaret sırasında, önünde Türk bayrağı asılı bir masada ikisi çocuk 27 kişinin olduğu, çocuklar hariç geri kalanların başında Osmanlı fesinin bulunduğu fotoğrafla karşılaştı.
Bu fotoğraf karesinin hikayesini öğrenmek isteyen Öncü, Osmanlı arşivlerinde yaptığı araştırmalar sonucu 1800'lerde başlayan, Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgali, Kurtuluş Savaşı, 1939 Erzincan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere kadar uzanan Türkiye-Morityus bağlarına dair açıklamalarda bulundu.
Öncü, Türkiye'de bir gazetede yer alan "Morityus'taki Müslümanlar dünyadan yardım bekliyor" başlıklı haber üzerine, adaya gitme yolculuklarının başladığını anlattı.
Nüfusun yüzde 17'sinin Müslüman olduğu Morityus'ta her köşede bir cami var
Öncü, seyahat öncesi adada karışıklık olabileceğine dair bazı endişelere kapıldıklarını ancak haberin aksine Müslümanların mutlu ve huzurlu yaşadıkları bir ülke ile karşılaştıklarını belirtti.
Türkiye'de birçok insanın adını dahi duymadığı Morityus'un Hint Okyanusu'nun ortasında, dünyanın Türkiye'ye en uzak noktalarından biri olduğunu söyleyen Öncü şöyle devam etti:
Nüfusunun yüzde 17'sinin Müslüman olduğu Morityus'un her köşesinde bir cami olduğunu, sabahları ezan sesiyle uyandığında kendini İstanbul'daymış gibi hissettiğini anlatan Öncü, adada yaklaşık 70-80 civarı cami olduğunu kaydetti.
Yedi günlük gezisi sırasında 1915'lerde kurulan "Kokni Müslümanları" diye tanımlanan topluluğa ait bir derneğe ziyarette bulunduğunu aktaran Öncü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizimle irtibatlarını, gönül bağlarını hiç kesmemişler"
Öncü, Osmanlı arşivlerini araştırdıklarında Morityus halkının, Osmanlı ile tarihten gelen gönül bağı olduğunu ve bu gönül bağının Kurtuluş Savaşı, Balkan Harbi ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecine, hatta 1960'lara kadar devam ettiğini kaydetti.
Öncü, 1960'larda sömürgecilikten kurtulup bağımsızlığını ilan eden Morityus'da, Müslümanların bir parti kurduğunu, partilerinde Türk bayrağını kullandıklarını ve bu güçlü bağın 1970'lere kadar sürdüğünü anlattı.
"Cumhurbaşkanın verdiği kartları halen cüzdanlarında hatıra olarak saklıyorlar"
Morityus halkının Osmanlı ile bağları 1800'lere kadar uzanıyor
Öncü, Morityus Müslümanlarının Hindistan'dan İngilizler tarafından getirilip adaya yerleştirildiğini belirterek ada halkının Osmanlı ile bağlarını 1800'lerin başına kadar uzandığını, Osmanlı'nın Ada ile ilişkileri sürdürmek için buraya konsolos gönderdiğini söyledi.
Morityus Müslümanlarının 1850'de ikinci bir cami açmaya karar vermeleri üzerine Osmanlı ile bağlantıya geçme sürecini başlattığını ifade eden Öncü, şunları kaydetti:
Öncü, Morityus halkının Osmanlı ile bağlarının güçlenmesine neden olan en önemli tarihi olaylardan birinin de İtalyanların, Roma İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak amacıyla 1911'de Trablusgarp'ı işgal etmesiyle başladığını anlattı.
Öncü, şu ifadeleri kullandı:
"Dedelerimizden kalan bu topraklar sadece bize ait değil"
Toplanan yardımların AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığına gönderildiğini belirten Öncü, birkaç ekibin de deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını aktardı.
Öncü şöyle devam etti:
Öncü, 2017'de kurulan "Türkiye'nin Dostları" derneğiyle Türkiye ile Morityus arasındaki bağın güçlenerek devam ettiğini vurguladı.
Erzincan depreminde yardım gönderen Müslümanların torunlarına ulaştıklarını, onları Türkiye'de ağırladıklarını aktaran Öncü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Bursları" ile şu ana kadar 30 öğrencinin Türkiye'de eğitim görerek ülkelerine döndüklerini söyledi.
Öncü, Türkiye ile Morityus arasında 2011'de serbest ticaret anlaşmasının yapıldığı bilgisini paylaşarak 2015'in sonundan bu yana Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Morityus'a her gün direkt uçuş gerçekleştirdiğini aktardı.