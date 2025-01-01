853 bebek bir yaşını göremedi

Gazze’de son bir haftada 7 bebek soğuktan donarak öldü. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana 853 Filistinli bebek henüz bir yaşını göremeden hayatını kaybetti.
Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne devam eden İsrail soykırımında ilk hedef çocuklar. İşgalci güç bugüne kadar 17 binden fazla çocuğu Gazze'de öldürdü. Saldırılarda 1091 bebek katledildi. Bunlardan 238'i İsrail saldırıları sırasında doğup hayata gözlerini yumdu. Savaş öncesi doğan 853 bebek de saldırılar sonucu 1 yaşını göremeden katledildi. Sadece son 1 hafta içinde 7 bebek, terör devletinin uyguladığı tam abluka koşulları nedeniyle soğuktan donarak öldü. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), artan soğuklar ve yetersiz kaynaklar nedeniyle daha fazla bebek ve çocuğun ölebileceği uyarısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla bebek ve çocuğun öldürüldüğü çatışma noktası olarak kayıtlara geçti.
Çadırlar sular altında
Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yeniden etkili olan sağanak yağış sonucu sular altında kaldı. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah ile güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta çadırlarda yaşayan Filistinliler, dün son birkaç saatte yağan şiddetli yağış nedeniyle yüzlerce çadırın sular altında kaldığını ve çöktüğü belirtti. Deniz seviyesindeki alanlar ile tarım arazilerindeki çok sayıda çadırın yağmur suları altında kaldığını kaydeden Filistinliler, sivil savunma ekipleri ve belediyelerin de imkansızlıklar nedeniyle olaya müdahale edemediğini ifade etti. Yağışlarla birlikte soğuk hava yerlerinden edilen binlerce Filistinliyi hipotermiden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.