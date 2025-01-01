853 bebek bir yaşını göremedi

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bugüne devam eden İsrail soykırımında ilk hedef çocuklar. İşgalci güç bugüne kadar 17 binden fazla çocuğu Gazze'de öldürdü. Saldırılarda 1091 bebek katledildi. Bunlardan 238'i İsrail saldırıları sırasında doğup hayata gözlerini yumdu. Savaş öncesi doğan 853 bebek de saldırılar sonucu 1 yaşını göremeden katledildi. Sadece son 1 hafta içinde 7 bebek, terör devletinin uyguladığı tam abluka koşulları nedeniyle soğuktan donarak öldü. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), artan soğuklar ve yetersiz kaynaklar nedeniyle daha fazla bebek ve çocuğun ölebileceği uyarısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla bebek ve çocuğun öldürüldüğü çatışma noktası olarak kayıtlara geçti.