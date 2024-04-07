9’uncu gemi 15 Nisan’da yola çıkacak

İşgalci İsrail’in zulmü karşısında başta açlık ve susuzluk olmak üzere birçok sıkıntı ile baş başa kalan Gazze halkına yardım ulaştırmak için Türkiye’nin çabaları aralıksız sürüyor. Türk Kızılayı ve AFAD koordinasyonunda

yardım malzemelerini Gazze’ye ulaştıracak olan 9’uncu yardım gemisi 15 Nisan’da yola çıkacak.

13 UÇAK VE 8 GEMİ GÖNDERİLDİ

İki kurumun iş birliği ile bugüne kadar 13 uçak ve 8 gemi olmak üzere toplam 39 bin 607 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırıldı.

15 Nisan’da Gazze’ye yola çıkacak 9’uncu gemide gıda malzemeleri başta olmak üzere giyim, hijyen, barınma malzemeleri, tıbbi malzeme, bebek malzemeleri gibi acil ihtiyaçlardan oluşacak 3 bin tona yakın yardım malzemesi bulunacak.

GEMİDEN TIR’LARA YÜKLENİYOR

Türkiye’den hava ve deniz yolu ile El-Ariş Liman sahasında geçici olarak oluşturulan depoya indirilen yardım malzemeleri önce Mısır’daki Türk Kızılayı uzman personelinin yönlendirmesiyle TIR’lara yükleniyor. Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı koordinasyonunda TIR’larla Refah Sınır Kapısı’ndan geçirilen yardım malzemeleri Gazzelilere ulaştırılıyor.

GÜNLÜK 100 TIR GEÇEBİLİYOR

Gazze’ye yardımların ulaştırıldığı Refah Kapısı 21 Ekim, Kerem Şalom Kapısı ise 17 Aralık tarihinden bu yana insani yardım konvoylarına sınırlı olarak açık bulunuyor. Gazze’ye günlük 100 TIR’ın geçişine izin veriliyor. Türkiye, Gazze’ye Ürdün üzerinden de yardım gönderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ürdün üzerinden de günlük 24 TIR’ın Gazze’ye geçmesi planlanıyor.

HER ŞEHİDE BİR HATİM

Filistin İnisiyatifi'nin organizasyonuyla Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda toplanan grup, Filistinliler için dua etti. Okunan hatimler, Gazze şehitlerine hediye edildi. Grup adına açıklama yapan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, her şehidin ruhuna birer hatim bağışladıklarını söyledi. Çelik, soykırım bitip katiller cezasını bulana kadar, Kudüs özgür olana dek mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.







