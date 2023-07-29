AB 3,2 milyar doz aşıyı çöpe attı

Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüs etkisini yitirirken, başta Afrika olmak üzere çok sayıda ülkenin aşıya erişemediği dönemde yüz milyonlarca doz aşı stoklayan Avrupa Birliği’nde (AB) yolsuzluk tartışmaları alevlendi. Bencil sağlık politikaları ile dünyanın geri kalanına aşı bırakmamakla suçlanan AB’de, pandeminin bitimiyle parası ödenmiş milyonlarca doz elde kalınca oklar, anlaşmayı yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e çevrildi. 450 milyon nüfuslu kıta için, ABD’li ilaç sanayi şirketi Pfizer ile 4,2 milyar dozluk bir anlaşmaya imza atılmıştı. Aşıların karşılığında AB fonlarından 1,8 milyar ödeme yapıldı ancak 1,7 milyarı teslim edilen dozların sadece 941 milyonu uygulandı. Aşı ihtiyacının azalmasıyla AB tarafından Pfizer’dan henüz teslim edilmeyen aşılar için para iadesi talep edildiği, ancak ABD’li şirketin bu talebi reddettiği öğrenildi.