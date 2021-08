AB Afganlar gelmesin diye yardım tutarını 200 milyon euro'ya çıkardı

Kıtaya Afganistan vatandaşlarının göçünün önüne geçmek isteyen Avrupa Birliği (AB), inşa edilen çelik duvarların yanı sıra Afganlara insani yardımı artırma kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yardım miktarının 50 milyondan euro'dan 200 milyon euroya çıkarılacağını duyurdu. Leyen, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, AB'nin Afganlar için "ülke içinde ve dışında" yaptığı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon euroya çıkarılacağına ilişkin açıklamanın video konferansla düzenlenecek G 7 Zirvesi'nde yapılacağını açıkladı.

PARA TALİBAN'IN ELİNE GEÇER ENDİŞESİ

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari de günlük basın toplantısında bu meblağın Taliban'ın eline geçmemesinin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soruya, "İnsani yardım, hükümetler ya da silahlı gruplar üzerinden yapılmıyor. Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve açıkça BM üzerinden gidiyor." yanıtını verdi.

"NASIL KULLANILDIĞINI YAKINDAN İZLİYORUZ"

Ujvari, "Elbette uluslararası ortaklarımızla sözleşmeye dayalı bir ilişkimiz var. Bu çok sağlam bir ilişki. Paranın somut olarak nasıl kullanıldığını çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HARCANAN TUTARLAR BELLİ OLDU

Sözcü Ujvari, AB'nin Afganistan'a insani yardım için yalnızca bu sene içinde 57 milyon euro hibe ettiğini, Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerdeki Afgan mülteciler için de 22 milyon euro harcadığını söyledi. İnsani yardımdan sorumlu çalışanların Afganistan'da kalmaya devam ettiğini belirten Ujvari, dolayısıyla bu çalışmanın kesintiye uğramadığını belirtti.

