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AVRUPA

AB artık İngiltere’siz

İngiltere’nin 1973’te başlayan ve 47 yıl süren Avrupa Birliği üyeliği (AB) dün resmen sona erdi. İngiltere dün yerel saatle 23.00’da, AB’den ayrılan ilk ülke ünvanını kazandı. AB’nin üye sayısı da 28’den 27’ye düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Brexit olarak bilinen ve 3 yıl süren gerilimli süreç sonunda AB’den ayrılan İngiltere’de Bakanlar Kurulu’da dün sembolik bir adımla, referandumda Brexitçi oyların çoğunlukta çıktığı ilk kent olan Sunderland’de toplandı. Referandumda ülkenin kuzeydoğu sahilindeki Sunderland kentinde seçmenin yüzde 61’i Brexit yönünde oy kullanmıştı. Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada da, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Brexit’e ilişkin yapacağı konuşmanın bir kısmı basınla paylaşıldı. Johnson’un konuşmasında, “Hükümet olarak görevimiz bu ülkeyi bir araya getirmek ve ileri taşımaktır. Bu gece söylenecek en önemli şey bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, şafağın söktüğü ve perdenin yeni bir sahne için açıldığı andır.” ifadelerini kullanacağı belirtildi.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 3 yıl devam eden süreçte, Muhafazakar Parti’den iki Başbakan David Cameron ve Theresa May istifa etmek zorunda kaldı.

31 ARALIK’TA KESİN AYRILIK

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık’a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek. İngiltere’nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB’den 31 Aralık’ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

Boris Johnson

İngiliz milletvekilleri AP’den ayrılıyor

  • Öte yandan dün İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) resmi olarak ayrılmasına saatler kala, İngiliz parlamenterler Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu (AP) binasından çıkmaya başladı. AP’de 73 İngiliz vekil bulunuyordu. Brexit’le birlikte bu boşalacak sandalyelerin 27’si diğer üye ülkeler arasında paylaşılacak, kalan 46 sandalye ise gelecekte üye olacak ülkeler için saklı tutulacak. Parlamentonun Brexit Partisi üyesi milletvekili Ann Widdecombe, AP çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere’nin 40 yıl sonra AB’den ayrıldığını, bunun da Brexit Partisi ve lideri Nigel Farage sayesinde gerçekleştiğini belirtti.
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