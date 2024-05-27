AB dışişleri bakanlarından terör devletine çağrı: UAD kararlarına uyun

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, bugün Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail için aldığı kararla ilgili olarak “UAD'nin kararları taraflar için bağlayıcıdır ve bunların, tam ve etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir” dedi.