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Dünya

AB Liderler Zirvesi sırasında Filistinlilere destek gösterisi: Harekete geçin

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler toplantısının yapıldığı Schuman Meydanında toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi. Gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması için AB'den harekete geçmesi istendi. Göstericiler, "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot" sloganları attı.

23:10 - 26/10/2023 Perşembe
AA
AB Liderler Zirvesi sırasında Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

AB Liderler Zirvesi sırasında Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Brüksel'de Filistinlilere destek için gösteri yapıldı. Zirvenin gerçekleştirildiği AB Konseyi binasına yaklaşık 200 metre mesafede düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

AB ülkelerinin liderlerinin toplantısı sırasında yapılan gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması için AB'den harekete geçmesi istendi. Göstericiler, "Katil İsrail", "Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot" sloganları attı.
Filistin bayraklarının açıldığı gösteride, sivillerin korunması çağrısı yapıldı ve ateşkes sağlanması için uluslararası camiadan harekete geçmesi istendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vahşete seyirci kalamayız' diyerek Batı'ya sert çıkıştı: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vahşete seyirci kalamayız' diyerek Batı'ya sert çıkıştı: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8. Aile Şurası'nda konuştu. Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdidin cinsiyetsizleştirme politikaları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme çabalarına boyun eğmeyecektir. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT Millet İttifakı'nın malzemesi olsun" dedi. Erdoğan, Gazze'deki katliama yönelik "AB komisyonu henüz ateşkes çağrısı yapamayız, diyor. Daha ne kadar çocuk ölmesi lazım? Harekete geçmeniz için daha kaç ton bomba Gazze'ye düşmeli? Sizin gibi vahşete seyirci kalamayız" diyerek Batı'ya tepki gösterdi.


#AB
#AB Liderler Zirvesi
#Filistin
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