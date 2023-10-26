AB Liderler Zirvesi sırasında Filistinlilere destek gösterisi: Harekete geçin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8. Aile Şurası'nda konuştu. Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdidin cinsiyetsizleştirme politikaları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme çabalarına boyun eğmeyecektir. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT Millet İttifakı'nın malzemesi olsun" dedi. Erdoğan, Gazze'deki katliama yönelik "AB komisyonu henüz ateşkes çağrısı yapamayız, diyor. Daha ne kadar çocuk ölmesi lazım? Harekete geçmeniz için daha kaç ton bomba Gazze'ye düşmeli? Sizin gibi vahşete seyirci kalamayız" diyerek Batı'ya tepki gösterdi.