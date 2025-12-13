Yeni Şafak
Abbas İtalya'da: Meloni ile görüştü

14:4713/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Mahmut Abbas - Giorgia Meloni
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma’da bir araya gelirken görüşmede Gazze'deki ateşkesi pekiştirme konusunda atılacak adımların ele alındığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı
Mahmud Abbas
, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma’daki başbakanlık sarayı Chigi'de bir araya geldi.


Gündem Gazze


Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meloni, "Bölgedeki son gelişmeleri ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam olarak uygulanması yoluyla Gazze'deki ateşkesi pekiştirme ihtiyacını görüştük" ifadelerini kullandı.



İtalya'nın Gazze'nin istikrarı ve yeniden inşasında öncü bir rol üstlenme kararlılığını yinelediğini belirten Meloni, "Filistin Yönetimi'nin reform programına desteğimizi yeniledim.


Bu program, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa götürecek siyasi sürecin yeniden başlatılması açısından da büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.




