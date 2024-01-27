ABD 12 UNRWA personelini hedef gösterdi: Para akışını durdurdu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından dün yapılan açıklamada Guterres'in bu iddialar konusunda Lazzarini'den bilgi aldığı vurgulanarak “Genel Sekreter bu haber karşısında dehşete düştü ve Bay Lazzarini'den bu konuyu hızla araştırmasını ve 7 Ekim'de meydana gelen olaylara veya başka herhangi bir suç faaliyetine katıldığı veya yataklık ettiği ortaya çıkan tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini sağlamasını ve potansiyel cezai kovuşturmaya sevk edilmesini istedi” denildi.