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Dünya

ABD 12 UNRWA personelini hedef gösterdi: Para akışını durdurdu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardım faaliyeti gösteren BM kurumu UNRWA'nın bazı personelinin 7 Ekim Aksa Tufanı'na karıştığı iddiaları konusunda ‘soruşturma' talimatı verdi. ABD kuruma para akışını durdurdu, Hamas iddiaları reddetti.  

13:50 - 27/01/2024 Cumartesi
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından dün yapılan açıklamada Guterres'in bu iddialar konusunda Lazzarini'den bilgi aldığı vurgulanarak “Genel Sekreter bu haber karşısında dehşete düştü ve Bay Lazzarini'den bu konuyu hızla araştırmasını ve 7 Ekim'de meydana gelen olaylara veya başka herhangi bir suç faaliyetine katıldığı veya yataklık ettiği ortaya çıkan tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini sağlamasını ve potansiyel cezai kovuşturmaya sevk edilmesini istedi” denildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin bağımsız bir uzman incelemesi başlatacağı belirtildi.



ABD, 12 personel dedi


Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, UNRWA'nın 12 personelinin 7 Ekim Aksa Tufanı'na karıştığına dair iddialar olduğunu ifade ederek “Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler'in bu iddiaları ele almak için attığı adımları incelerken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA'ya sağlanan ek finansmanı geçici olarak duraklattı” denildi.



Hamas iddiaları reddetti


Hamas ise bugün yaptığı açıklamada hastanelerin operasyonlarda kullanıldığına ve UNRWA ile ilişkileri olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ifade edip BM kurumlarının Gazze halkına yardım sağlamada büyük rolü olduğunu vurguladı.

#Hamas
#Filistin
#ABD
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