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Dünya

ABD askerleri yine PKK’yla!

ABD’li heyetin Ankara’da kritik temaslarda bulunduğu hafta Suriye’den gelen görüntüler, ABD'nin terör örgütü PKK’ya desteğinin sürdüğünü ortaya koydu. ABD askerleri Derik’teki nevruz kutlamasında, PKK paçavraları ve Öcalan fotoğraflarının yanında teröristlerle poz verdi.

Haber Merkezi
04:00 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:34 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ABD askerlerinin göğüslerine PKK paçavrasının renklerinde kurdele taktıkları görüldü.
ABD askerlerinin göğüslerine PKK paçavrasının renklerinde kurdele taktıkları görüldü.

ABD, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’ya desteğini sürdürüyor. Bölgeden gelen bir fotoğraf, bunun son ispatı oldu. Uluslararası Koalisyon görevi çerçevesinde bölgede bulunan ABD askerleri, 21 Mart’ta Derik’in Mamşor köyünde yapılan nevruz kutlamasına katıldı. ABD askerleri alanda PKK paçavraları altında, bebek katili Abdullah Öcalan fotoğraflarının yanında PKK’lı teröristlerle birlikte görüntü verdi. PKK elebaşlarının konuşma yaptığı, Öcalan’ın eski konuşmalarının dinletildiği alanda tam teçhizatlı ABD askerleri adeta güvenliği sağladı.


ÖLEN TERÖRİSTLERE ÇELENK

Bu ABD askerlerinin imza attığı ilk skandal değil. ABD askerleri en son, 19 Mart 2023'te Irak’ın Süleymaniye kentinde düşen iki helikopterde ölen 9 PKK’lı için geçtiğimiz hafta düzenlenen anma törenine katılmıştı. ABD’li üst düzey subaylar, Suriye’nin Kamışlı kentindeki törende, ölen teröristler için yapılan sözde anıta PKK paçavrasının renklerinde çiçeklerden oluşan bir çelenk bile bıraktı. Burada YPG elebaşı firari Ferhat Abdi ile el sıkışan ABD’li komutanlar, ardından diğer elebaşlarıyla selamlaşıp PKK’ya destek açıklamasında bulunmuştu. YPG elebaşı Abdi de destekleri için ABD’li ortaklarına teşekkür etmişti.


BU YIL 156 MİLYON DOLAR

Terör örgütüne ABD’den para akıyor. ABD Kongresi’nde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna 398 milyon dolar ayrılmış, PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edilmişti. ABD bu zamana kadar bölgede birçok farklı isimle silahlı faaliyet yürüten PKK’ya yüzlerce TIR silah ve askeri malzeme gönderdi.


#ABD
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#terör örgütü
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