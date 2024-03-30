ABD askerleri yine PKK’yla!

ABD, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’ya desteğini sürdürüyor. Bölgeden gelen bir fotoğraf, bunun son ispatı oldu. Uluslararası Koalisyon görevi çerçevesinde bölgede bulunan ABD askerleri, 21 Mart’ta Derik’in Mamşor köyünde yapılan nevruz kutlamasına katıldı. ABD askerleri alanda PKK paçavraları altında, bebek katili Abdullah Öcalan fotoğraflarının yanında PKK’lı teröristlerle birlikte görüntü verdi. PKK elebaşlarının konuşma yaptığı, Öcalan’ın eski konuşmalarının dinletildiği alanda tam teçhizatlı ABD askerleri adeta güvenliği sağladı.

Bu ABD askerlerinin imza attığı ilk skandal değil. ABD askerleri en son, 19 Mart 2023'te Irak’ın Süleymaniye kentinde düşen iki helikopterde ölen 9 PKK’lı için geçtiğimiz hafta düzenlenen anma törenine katılmıştı. ABD’li üst düzey subaylar, Suriye’nin Kamışlı kentindeki törende, ölen teröristler için yapılan sözde anıta PKK paçavrasının renklerinde çiçeklerden oluşan bir çelenk bile bıraktı. Burada YPG elebaşı firari Ferhat Abdi ile el sıkışan ABD’li komutanlar, ardından diğer elebaşlarıyla selamlaşıp PKK’ya destek açıklamasında bulunmuştu. YPG elebaşı Abdi de destekleri için ABD’li ortaklarına teşekkür etmişti.