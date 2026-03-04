Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Bahreyn’deki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı

ABD Bahreyn’deki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı

09:534/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD'den Bahreyn açıklaması
ABD'den Bahreyn açıklaması

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Bahreyn’de bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "silahlı çatışma tehdidi" nedeniyle acil görevde bulunmayan ABD hükümeti personeli ile ailelerinin Bahreyn’den ayrılmalarının istendiği bildirildi.

ABD vatandaşlarının Bahreyn’den ayrılmaları tavsiye edilen açıklamada, ayrılma imkanı olmayanların bulundukları yerlerde güvenli bir alanda kalmaya hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

Büyükelçiliğin tüm rutin konsolosluk hizmetlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığı belirtilen açıklamada, acil durumlar için ABD vatandaşlarının büyükelçilikle iletişime geçebileceği hatırlatıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.




#ABD
#Bahreyn
#Manama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ su kesintisi 4 Mart duyurusu: Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek?