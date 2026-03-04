ABD Bahreyn’deki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "silahlı çatışma tehdidi" nedeniyle acil görevde bulunmayan ABD hükümeti personeli ile ailelerinin Bahreyn’den ayrılmalarının istendiği bildirildi.

Büyükelçiliğin tüm rutin konsolosluk hizmetlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığı belirtilen açıklamada, acil durumlar için ABD vatandaşlarının büyükelçilikle iletişime geçebileceği hatırlatıldı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.