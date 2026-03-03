Yeni Şafak
ABD Beyrut Büyükelçiliği’ni kapattı

20:413/03/2026, Salı
IHA
ABD Beyrut Büyükelçiliği, saldırıların sürdüğü Lübnan'da bir sonraki duyuruya kadar Büyükelçiliği'nin kapandığını, normal ve acil konsolosluk randevularının iptal edildiğini duyurdu.

ABD, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından bir sonraki duyuruya kadar Beyrut Büyükelçiliği’ni kapattığını açıkladı.


İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırıları devam ederken, ABD bir sonraki duyuruya kadar Beyrut Büyükelçiliği’ni kapattı. ABD Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada,
"Bölgedeki gerginliğin devam etmesi nedeniyle ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacak. Diğer tüm normal ve acil konsolosluk randevuları iptal edilmiştir. Büyükelçiliğin normal faaliyetlerine ne zaman döneceği konusunda bilgi vereceğiz"
denildi.


