ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Türkiye'den son dakika açıklaması: Tüm hazırlıklar tamamlandı

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgedeki son gelişmeler kapsamında Türk vatandaşlarının güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı ve sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

Kaynaklar, bölgedeki tüm büyükelçilikler ve başkonsoloslukların tam kadro görev başında olduğunu, çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin (00 90 312 292 29 29) 7 gün 24 saat hizmet verdiği, vatandaşlardan gelen başvuruları yanıtladığı, gerekli yönlendirmeleri sağladığı ve acil durumlarda hızlı koordinasyon yaptığı ifade edildi.

Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşların iptal edildiğini bildiren kaynaklar, Türkiye'nin İran’la olan üç sınır kapısının açık olduğuna işaret etti.