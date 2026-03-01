Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
BAE İran'daki büyükelçiliğini kapatıp tüm diplomatik misyonunu geri çekti

BAE İran'daki büyükelçiliğini kapatıp tüm diplomatik misyonunu geri çekti

23:261/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı, enerji güvenliğini ve küresel ekonominin istikrarını tehdit ettiği aktarıldı.
Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı, enerji güvenliğini ve küresel ekonominin istikrarını tehdit ettiği aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İran’daki büyükelçiliğini kapatarak tüm diplomatik misyonunu geri çektiğini açıkladı. BAE açıklamasında, diplomatların geri çekilmesinin devletin güvenliğini koruma kararlılığını yansıttığı ve mevcut durumun bölgesel, uluslararası güvenlik ile küresel ekonomi için tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'daki büyükelçiliğini kapatarak tüm diplomatik misyonunu geri çektiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “BAE, Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve büyükelçisi ile tüm diplomatik misyonunun İran'dan çekildiğini duyurdu” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BAE'nin, İran'ın saldırıları nedeniyle büyükelçiliğini kapatma ve diplomatlarını çekme kararı aldığı belirtildi. İran'ın BAE'de konutlar, havaalanları, limanlar ve hizmet tesisleri de dahil olmak üzere sivil alanları da kapsayan saldırılar düzenlediği, bu saldırıların sivillerin hayatını tehlikeye attığı bildirildi.

İran saldırılarının BAE'nin ulusal egemenliğini açık şekilde ihlal ettiği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na yönelik de ihlal teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, BAE'nin İran'daki diplomatlarını geri çekmesi kararının devletin güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden her türlü saldırganlığı reddetme konusundaki kararlı ve sarsılmaz duruşunu yansıttığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı, enerji güvenliğini ve küresel ekonominin istikrarını tehdit ettiği aktarıldı.


#BAE
#İran
#büyükelçilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hafta sonuyla birleşiyor mu? Diyanet takvimi